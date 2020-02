Talent Sparty v Jihlavě? Možná jen na skok. Fortelného dál loví Boleslav | iSport.cz

David Lischka, Michal Trávník a Jan Fortelný před odletem Sparty na soustředění do Španělska • Blesk:TONDA TRAN

Jedno z příjemných překvapení sparťanské zimní přípravy Jan Fortelný zpátky do druholigové Jihlavy, kde působil na podzim? Ne tak docela. Ačkoliv klub z Vysočiny v pondělí ohlásil návrat 21letého záložníka, podle informací iSport.cz Sparta dál operuje s tím, že by její hráč jaro strávil na hostování v Mladé Boleslavi.

Odjet zimní přípravu ve Spartě a pak posun do první ligy. Jak server iSport.cz v předchozích dnech informoval, Jan Fortelný by měl posílit oslabený kádr Mladé Boleslavi. Takový byl záměr, se kterým šli Pražané a hráč do nového roku. Druholigová Jihlava, kde na sebe během podzimu upozornil, už mu byla zkrátka malá.

Jenže Vysočina hodila Letenským do jejich plánů vidle. Podle zdrojů iSport.cz mělo být hráčovo vyvázání z hostování formalitou, Jihlavští se ovšem začali cukat. Zkouší Fortelného udržet i pro jarní část FNL.

I proto se dál vedou jednání na trase Praha – Jihlava, při kterých by se mělo rozseknout Fortelného další působení. „Vše spěje k tomu, že skončí v Boleslavi,“ řekl iSport.cz člověk obeznámený s průběhem licitování.

Sparta se pro krok s dalším hostováním rozhodla především proto, že chce hráči dopřát pravidelnou zátěž a herní praxi. Tu by mu trenér Václav Jílek zajistit nemohl, do středu pole totiž má k dispozici Guélora Kangu, Michala Trávníka, Michala Sáčka, Ladislava Krejčího, Georgese Mandjecka, případně i Bořka Dočkala s Adamem Hložkem.

Naopak ve středočeském klubu je momentálně díra po Pavlu Buchovi a zraněném Marku Matějovském.