iSport podcast: Proč Sparta neposílila? A co Nezmara přesvědčilo zůstat? | iSport.cz

Proč se sparťané nepustili do žádných příchodů, a co to svědčí o síle kádru, potažmo i vztazích mezi sportovním ředitelem Tomášem Rosickým a trenérem Václavem Jílkem? Existuje smysl v tvrdém a pro některé nepochopitelném jednání Martina Haška, který si chtěl vyvzdorovat odchod z Letné? Jak bude vypadat Slavia bez největších opor a co přesvědčilo sportovního ředitele Jana Nezmara, aby zůstal v Edenu? A bude Adrian Guľa doopravdy restartovat Plzeň a konečně se stane plnohodnotným nástupcem Pavla Vrby?

Na to vše a mnohé další v novém iSport podcastu odpovídají redaktoři deníku Sport Jan Podroužek a Radek Špryňar, na telefonu s Michalem Kvasnicou se díváme i na situaci v Baníku a Olomouci před startem jarní části sezony. Moderuje Martin Vait.

Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty. Poslouchejte iSport podcast také ve všech podcastových aplikacích i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč Sparta přes zimu neposílila a co to vypovídá o stavu v týmu?

13:17 Jaký smysl mělo Haškovo přestupové kamikadze a posunula se Sparta během zimy?

23:00 Co přesvědčilo Nezmara zůstat ve Slavii? A co klubu přinese Tijani?

37:42 Jak se Slavia vypořádá s odchodem Součka a kdo z posil může mít na základ?

45:35 Nastartuje Plzeň pod Guľou novou éru?

52:35 Jak se daří Kozlovi v prvních týdnech revoluce v Baníku?

63:28 Je pro ligu odchod největších hvězd drtivá ztráta, nebo spíš příležitost?

