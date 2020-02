Plzeň potvrdila hostování Janoška v Boleslavi. Chce zopakovat model Bucha | iSport.cz

I když se v přípravě jevil velice dobře, celý zápas zatím odehrál pouze proti Karviné (3:2). Na hřišti Antverp (0:1) ho Pavel Vrba zkusil na desítce, ale byl to omyl, na tuto roli nemá zkušenosti ani rychlost • Pavel Mazáč (Sport)

Plzeň ještě před startem jarní sezony zužuje kádr. Záložník Dominik Janošek (21) zamířil na hostování do Mladé Boleslavi. O návrat svého bývalého hráče stálo Slovácko, intenzivní zájem projevila i Olomouc. Nakonec ale zvítězil středočeský celek. Informaci potvrdil klub na webových stránkách.

Vedení Viktorie chce podle informací Sportu zopakovat úspěšný model s Pavlem Buchou, který během ročního hostování v Boleslavi učinil velký výkonnostní pokrok a měl by být na jaře stabilním článkem základní sestavy červenomodrých.

„Jsem rád za to, jak Pavel přišel nastavený. Jednoznačně tady chtěl zůstat jako důležitá součást týmu a ukázal to,“ chválil na úterním setkání s novináři plzeňský trenér Adrian Guľa.

Janošek na podzim odehrál za Plzeň 14 soutěžních zápasů, v kterých zaznamenal jeden gól a jednu asistenci. Na jeho pozici uprostřed zálohy má Viktoria k dispozici Lukáše Kalvacha, Pavla Buchu, Tomáše Hořavu, ofenzivnější posty zastanou Aleš Čermák, Christián Herc, případně Ondřej Mihálik.

„Dominik je bezesporu talentovaný hráč, s nímž máme dlouhodobé plány, a také proto jsme s ním během soustředění prodloužili smlouvu do roku 2023. Po dohodě s trenérem i hráčem jsme vyhodnotili, že bude pro jeho vývoj nejlepší, když bude během jara pravidelně nastupovat a sbírat další ligové zkušenosti,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek. Jedná se o hostování bez opce.

Plzeň má aktuálně v kádru 22 hráčů a tři brankáře. Trenér Guľa se nechal slyšet, že ideální model pro něj znamená 20 hráčů v poli a tři gólmani.

Z Plzně už v zimě odešli útočník Michael Krmenčík do Brugg, záložník Roman Procházka do polského Górniku Zabrze, talentovaný záložník Pavel Šulc zamířil na hostování do Českých Budějovic.

Plzeňský kouč připustil, že ještě k nějakým pohybům v kádru dojít může. Momentálně ale na západě Čech čekají na to, jak rychle se dají dohromady zranění hráči.

Po operaci je Ubong Ekpai, z generálky proti Krasnodaru (4:3) odstoupili David Limberský a Aleš Čermák. Mimo hru je i zimní posila Marko Alvir.

„Lékařské zprávy a výsledky u Aleše Čermáka jsou dobré, prognóza vypadá dobře. David (Limberský) dneska ráno trénoval, také věřím tomu, že bude v pořádku už na první kolo v Opavě. U Marka (Alvira) je to trošku složitější,“ pověděl Guľa.

