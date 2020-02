Plzeň hlásí překvapivou posilu! Guľa si vytáhl záložníka z Argentiny | iSport.cz

Několik dní před vstupem do jarní části fotbalové FORTUNA:LIGY český vicemistr posiluje! Viktoria Plzeň oznámila příchod nového hráče. A jedná se o zajímavý tah. Na hostování s opcí přichází sedmadvacetiletý záložník Iván Díaz z Argentiny. Naposledy působil v Žilině, odkud se velmi dobře zná s trenérem Adrianem Guľou.

Středa je v plzeňských kancelářích poměrně rušná. Po dokončení hostování Dominika Janoška směrem do Mladé Boleslavi klub oznámil, že hodlá nejen zeštíhlovat, ale i posilovat. Ze Žiliny přichází na hostování s opcí argentinský záložník Iván Díaz.

Sedmadvacetiletý hráč se k týmu připojí během čtvrtka. Trenér Ardian Guľa si ho vybral na základě zkušeností ze společného působení v Trenčíně i v Žilině. „Ivána znám velmi dobře, jde o pracovitého a technického hráče. Věřím, že pomůže zvýšit konkurenci v našem týmu. Také proto jsem rád, že k nám nyní přichází a posílí náš tým,“ uvedl pro klubové stránky plzeňský kouč.

Díáz je vůbec první argentinskou posilou západočeského klubu. „Se Žilinou i hráčem jsme se domluvili na hostování do konce sezony s následnou opcí. Ivánovi přeji, aby se mu u nás dařilo,“ řekl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Díaz v mládežnických kategoriích působil například v týmech River Plate či Panathinaikos Athény. V roce 2012 si poprvé zahrál slovenskou ligu v dresu Trenčína. Poté se vrátil domů do Argentiny, po čase si jej opět vyhlédl trenér Guľa do Žiliny. Tam přispěl k zisku mistrovského titulu a patřil ke stabilním členům sestavy. Na podzim zasáhl do dvanácti zápasů, gól nevstřelil.

„Viktoria má obrovský zvuk, jde o špičkový klub. Je to pro mě nová výzva a chtěl bych se prosadit a přispět k týmovému úspěchu. Za tuto šanci jsem vděčný a budu se chtít ukázat v tom nejlepším světle,“ uvedl Díaz krátce po podpisu smlouvy.

Na první kolo musíme být ve špičkové formě, říká Guľa po generálce

iSport podcast: Proč Sparta přes zimu neposílila?