Rada: Břečka nechtěl odejít, ale... Zhodnotil Vrbu a co čeká od Guľy? | iSport.cz

Už je z toho skoro tradice. Jablonec figuruje na nejvyšších příčkách, nepřestává udivovat konstantními výsledky. Parta Petra Rady tentokrát míří do jara z výborné výchozí pozice obsahující třetí místo, dvoubodovou ztrátu na Plzeň a zimu bez výraznějších změn. Co říká 61letý kouč na kádr i pochvalu lídra trenérských statistik v počtu zápasů na lavičce Petra Uličného?

Jste spokojený se skladbou kádru? Žádný velký výprodej se tentokrát nekonal.

„Odešel Břečka, který měl velkou roli. Nastupoval stabilně, levonohý stoper je navíc vždycky výhoda. Nechtěl odcházet, chtěl zůstat... Ale splnily se mu podmínky ve smlouvě, takže nakonec neváhal. Popřál jsem mu hodně štěstí, kdyby něco potřeboval, může se kdykoliv ozvat. Jinak se uzdravil obránce David Štěpánek, který může alternovat za Dominika Plechatého s Jakubem Jugasem. Dlouhodobě zraněný je bohužel Miloš Kratochvíl, ale kádr máme natolik zkušený, že by měl sezonu dohrát. Pokud hráči zůstanou zdraví, měli bychom posledních 10 zápasů základní části zvládnout.“

Jan Sýkora vám zůstal, Slavia prodloužila hostování. Klíčová zpráva?

„Bojovali jsme o něj, měl jít někam do Polska. Angažmá ale padlo, pro nás jen dobře. Byl jsem rád za jeho prohlášení, že se chce vrátit do Jablonce a že mu chybí kabina. Toho si vážím.“

Zranění se vám dlouho vyhýbala, pak ale skolila Jana Matouška a poslední zápas přípravy nedohrál ani Dominik Pleštil. Jaká je situace?

„Matoušek odletěl ze soustředění předčasně. Věřím, že bude v co nejbližší době k dispozici, počítám tak do tří neděl… U svalového zranění nikdy nevíte, na první zápas ale nebude určitě. Už zmiňovaný Kratochvíl je po operaci třísla, šlo o rutinní zákrok. Prognózy vypadají dobře, se začátkem soutěže by se měl zapojit do tréninku. Měl s tříslem problémy už na podzim, rozhodli jsme se po konzultaci s lékaři pro zákrok. Zhruba za dva dny by měl začít individuálně trénovat. No a Pleštil… Pleštil měl menší zdravotní problémy, točila se mu hlava. Viróza. Neupozornil nás na to, ale zachytilo se to včas. Odehrál v zápase jen deset minut, pak jsme ho museli střídat. Měl dva dny volno, ale měl by se připojit zpátky k týmu.“

K týmu, který ztrácí jen tři body na druhé místo. Změnily se klubové cíle?

„Pokud je šance, vždy se jí musíte pokusit využít a splnit. Může to ale dopadnout i obráceně, situace je vyrovnaná a odstupy v tabulce malé. Předsezonní cíle byly zůstat v nejlepší šestce, individuální cíle hráčů i moje by měli být co nejvyšší. Pokud je procento, že můžeme jít nahoru, budeme ho chtít živit. Zároveň však ctíme kvalitu soupeřů. Bylo by zbytečně, abychom se dívali na umístění. Chceme vyhrát co nejvíce zápasů, základ je být každopádně v nejlepší šestce."

Když jsme u toho, budou vám chybět trenérské souboje s Pavlem Vrbou? Oba jste vzájemné zápasy hodně prožívali.

„Tak bych to nebral, jde o kolegu, trenéra, který prostě skončil. Samozřejmě absolutorium za to, co předvedl, Plzni prakticky postavil za peníze vydělané postupem do Ligy mistrů stadion. Do Viktorie přišel Adrián Guľa, jenž působil shodou okolností v Jablonci během roku 2003 jako hráč. Tehdy jsem začínal v klubu své první trenérské období. Vyzrál, za tu dobu je někde jinde. Nabral zkušenosti, prošel si vývojem a kolují kolem něj velké zvěsti: že je trenér budoucnosti a že dělá tréninky na míru… No, vše ukáží až ligové boje. Přeji Adriánovi, aby se mu dařilo stejně jako každému trenérovi. Ale já se starám hlavně o svůj mančaft, trenérské výměny jsou běžné.“

Uličný kraluje oprávněně

V rozhovoru pro Sport o vás Petr Uličný, bývalý kolega, řekl, že jste jeho krevní skupina. A že by mu nevadilo, kdybyste ho překonal v počtu odkoučovaných zápasů. Nemyslíte na rekord také?

„Vážím si toho, vážně. Jsem rád, že se dožil takového věku, já se bohužel asi nedožiju. Gratuloval jsem mu k 70. narozeninám, vážím si ho jako trenéra, ale hlavně jako člověka. Je to úplně normální chlap. Měl teď velkou oslavu, 75 hostů, samé bývalé hráče. Trenérům kraluje oprávněně, v lize působil dlouho. Jsem rád, že mě bere mezi své kamarády, i když je starší. A já? Já už mety a cíle nemám.“

Vážně?

„Soustředím se na to, aby byl mančaft dobře připravený. Rekordy jsem řešil dřív, už je to za mnou. Neorientuji se na ně, nejsou objektivní… Nic není objektivní, pokaždé jde o to, jestli jste někomu sympatický, nebo ne… Ankety u nás nejsou takové, jaké by měly být.“

Každopádně příští pondělí odtrénujete proti Příbrami ligový zápas číslo 367 (Uličný jich má 413, pozn. red.)

„Fanoušci budou muset být trpěliví, nebude to jednoduché. Příprava je přece jen něco jiného, mistráky bývají většinou ze začátku kostrbaté. Terény taky nejsou asi úplně top. S Příbramí jsme v sezoně dvakrát prohráli (v lize 0:4 a přípravě 1:3). Není důležité, aby hra byla během prvních kol uhlazená, klíčové jsou tři body. Zaráží mě ale jedna věc.“

Povídejte.

„První zápas jara hrajeme v pondělí od 18 hodin. Chceme dělat fotbal pro lidi… Nevím, kolik jich v podobném počasí přijde. Hrací řád určuje televize, musíme to akceptovat. Mrzí mě to jen z pohledu fanoušků. Hráli jsme s Českými Budějovicemi také v blbém termínu a kolik přišlo lidí? 800, 1000? To je na první ligu málo.“

Jaký očekáváte průběh?

„Trochu nás straší zápas, který jsme sehráli v Příbrami (srpen – 0:4). Šlo asi o nejhorší zápas za mojí trenérskou kariéru. Od první do poslední minuty to bylo špatné. Chci věřit, že se něco podobného nebude opakovat. Každopádně, že bychom najednou přišli na hřiště a všechno nám šlo, jak si představujeme, to určitě ne. Budeme potřebovat trpělivost od hráčů i od fanoušků.“