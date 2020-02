Fotbal v televizi: udrží ČT ligu i Bosáka a vstoupí do hry Nova? | iSport.cz

Lukáš Masopust napřahuje ke střele, která po přezkoumání videem znamenala gól do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Masopust se raduje ze své trefy do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Slavie slaví gól Vladimíra Coufala do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Slavie se radují z gólu do sítě Jaroslava Drobného • Pavel Mazáč / Sport

Jediný zápas z FORTUNA:LIGY běží už druhou sezonu na České televizi. A to díky povinnosti, kterou má koncový držitel vysílacích práv, placená digitální televize O2 TV. Bude to ale stejně příští ročník a ty další? Zatím to jisté není. Spíš hrozí finální ústup. Do hry brzy může vstoupit TV Nova, která přibude do impéria nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, jenž vlastní i O2 TV, a hlavně se fotbal k divákům bude ještě víc dostávat novými cestami. Jak vidí budoucnost přenosů z FORTUNA:LIGY šéf LFA Dušan Svoboda, a jaká je budoucnost Jaromíra Bosáka v případě, že by ČT o ligu přišla? Přečtěte si obsáhlé téma v iSport Premium.

Pokrok nezastavíš. A placené stanice taky ne. Vývoj typický pro televizní byznys všude v Evropě se uchytil i v Česku a už ho nic nevykoření. Když před pěti lety vstoupila na trh s vysílacími právy soukromá O2 TV a ukousla jedno utkání z každého kola nejvyšší soutěže, vyvolalo to pozdvižení. Posléze přibyl další zápas a od minulé sezony má stanice kompletní program. V červnu 2018 totiž koupila na čtyři roky, do sezony 2021/22, práva od společnosti Pragosport, která je získala od Ligové fotbalové asociace (LFA) a následně přeprodala.

České televizi zbyla takzvaná čtvrtá volba. Umožnil jí to závazek O2 TV poskytnout formou sublicence jedno utkání takzvanému free-to-air, tedy volně šiřitelnému kanálu (zároveň duel přebírá do své nabídky). Hrál v tom roli i obchodní zájem LFA a jejích partnerů, kteří chtěli být co nejvíc vidět. Veřejnoprávní obrazovka skýtala zajímavý prostor pro prezentaci a široký okruh diváků.

Dříve tato cesta, jak se jim ukázat, enormně zajímala například titulárního sponzora pivovar Gambrinus. A v potaz ji brala i sázková společnost FORTUNA, jež vstoupila do fotbalu v roce 2016 a o dvě léta později zaštítila nejvyšší soutěž. „To, aby byla liga na volně šiřitelném kanále, pro nás bylo důležité. Chtěli jsme to mít zakotvené ve smlouvě,“ vzpomíná generální ředitel Fortuny David Vaněk. „Je to ku prospěchu jak obecné prezentace ligy, tak poskytovatele televizních práv,“ souhlasí šéf LFA Dušan Svoboda. Jenže jedním dechem dodává: „Naproti tomu na prvním místě dnes rozhodují peníze. Práva potřebujeme zhodnotit prodejem komerčním stanicím.“

Ofenzivou O2 TV se situace rázně změnila. A Česká televize se při jednání o právech před rokem a půl ocitla na vedlejší koleji. Respektive na ni ani nevjela. „Byli jsme zklamaní, že jsme k jednání nebyli přizváni,“ netají výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský. „Ale takový je život. Peníze vládnou světu,“ praví smířeně.

Veřejnoprávní televizi pomohla klauzule, jíž do svého kontraktu se společností Pragosport vtělila LFA. „Z naší smlouvy vyplývá, že Pragosport garantuje čtyři roky jeden ligový zápas na free-to-air stanici,“ potvrzuje Svoboda. Jenže asociace teoreticky může přijít s tím, že chce dokumenty upravit. A třeba právě ve prospěch O2 TV, které by se uvolnily ruce. S tím, že nic není jisté, ostatně počítá i Ponikelský. „Podmínky se mohou změnit. Záleží na dohodě původního majitele práv s jejich nabyvatelem. Lze těžko odhadovat, jak to bude dál,“ říká.

Do karet ČT nehraje, že ztrácí historické „spojence“. Včetně zmíněných velkých partnerů fotbalu.