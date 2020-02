Klusáček před Slavií: Chceme ji porazit. Kdo pronásleduje „klokany“? | iSport.cz

Můžete si na startu ligového jara přát těžšího soupeře než Slavii, která v této sezoně ještě neprohrála?

„Uděláme všechno pro to, abychom byli první, kdo ji porazí. Úvodní zápas je vždycky specifický, po přípravě bývají všechny týmy hodně nečitelné. Navíc to bude derby, to jsou vždycky krásné zápasy. Vyšponované emoce tomu dávají úplně jiný rozměr.“

Bude pro vás neděle speciální i v tom, že jste ve Slavii hrával?

„Jasně, proti Slavii je to pro mě vždycky speciální zápas, jsem její odchovanec. Neberu to ale nějak vyhroceně, působil jsem ve víc klubech. I když vršovické derby je pokaždé něco extra, navíc Slavia je vedoucí tabulky. Kvůli těmhle zápasům lidi chodí na fotbal a hráči ho hrají.“

S jakým cílem jdete do jara? Po podzimu jste třináctí, máte k dobru šest bodů na barážovou hranu.

„Rozhodně se chceme prát o umístění v prostřední skupině o Evropu. Ovšem prvotní pro nás zůstává co nejdřív se vzdálit od spodních příček, abychom mohli hrát v klidu. Hodně napoví už první tři zápasy: se Slavií, v Liberci a s Karvinou. Přes zimu jsme se snažili pracovat na různých systémech hry, abychom byli variabilnější. Doufám, že to na jaře bude znát.“

Kdy vám pomůže navrátilec Jhon Mosquera? Kolumbijský křídelník dorazil v tomto týdnu.

„No právě, na první trénink šel skoro rovnou z letadla. Myslím, že je to otázka třeba tří týdnů. Může dostávat kratší minutáž a postupně se do toho dostávat.“

Platí, že pořád sháníte posilu do středu zálohy, jak jste avizoval zkraje zimní přípravy?

„Ještě je v jednání jeden hráč z české ligy, který by mohl přijít. Není to ten samý, o kom jsme se bavili na začátku přípravy, ale zmíněná pozice souhlasí.“

Počítáte na Slavii i se záložníkem Janem Vodhánělem? V zimě mu nevyšel přestup do USA a před týdnem v generálce nehrál.

„Honza už absolvoval trénink, je zpátky. Zranění dál pronásleduje Lukáše Pokorného, mimo zůstává i další stoper Krch – trénuje, ale individuálně. Útočník Ugwu kvůli zdravotnímu problému asi taky bude chybět a záložník Vacek má od středy zlomený palec na noze. Drobný problém ještě řešíme u Kuby Podaného. (Sportovní ředitel Miroslav Držmíšek: „Takže Luděk tím řekl Slavii, že už sem ani nemusí posílat žádné zvědy. Už všechno vědí.) No, někdo nás teď v Uhříněvsi pronásleduje… (usmívá se)