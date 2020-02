Kozel: Juroška by v Baníku uplatnění našel už teď, překvapili mě fanoušci | iSport.cz

Jak jste připraveni?

„To asi ukáže až těžké mistrovské utkání, teď je to asi předčasné hodnotit. Příprava byla nějak naplánovaná, respektovali jsme to. Ve strašně rychlém sledu jsme odehráli strašně moc utkání. Tvrdě jsme trénovali, únava byla znát. Teď už je ale projev hráčů na tréninku úplně jiný, věřím, že se to projeví. Vyhýbala se nám zranění, tedy až na Milana Baroše, který má problémy. I u něj však věřím, že to nebude na dlouho.“

Můžete být konkrétnější?

„Ve středu jsem s ním byl na semináři v Praze na VARu, kde plnil funkci kapitána. Jinak běhá na odlehčeném páse, cítí se dobře. V pátek má závěrečnou kontrolu u profesora Koláře a od příštího týdne by se mohl zapojit, byť ne asi hned úplně naplno s týmem.“

Co jste se na semináři dozvěděl?

„Žádné zásadní změny oproti podzimu, ale jsou to přínosné informace. Kolikrát v emocích během utkání nevíte, co a proč se děje. Je dobré to vědět.“

Posily – Jaroslav Svozil a Roman Potočný – se jeví v dobrém světle?

„Jsem rád, že přišli. Oba jsme chtěli delší dobu, mají něco, co potřebujeme. Roman zvýší údernou sílu, umí dát gól a chce vyhrát. Jarda má zas jiné vlastnosti na rozdíl od jiných našich stoperů.“

Byl jste prezentován jako trenér, který bude zapojovat více mladých, což se už děje. Jste s nimi spokojen?

„Baník má dnes hodně mládežnických reprezentantů, potenciál vidím, svědčí to o tom, že patří mezi špičku. Pak je to o momentální výkonnosti. České prostředí je spíš nastavené tak, že čekáme s jejich nástupem, než abychom to urychlili. Samozřejmě jim můžete i ublížit, když je tam dáte hned. Ale když je to vody nehodíte, nepoznáte, jestli na to mají. Pak je na nich, jak se toho chopí. Nemyslím tím jeden zápas, ale přístup, uvědomění si chyb a tak dále. Minimálně u dvou jsem zjistil, že tam patří.“

Takže Jakub Drozd a David Buchta. Co ten třetí, Filip Kaloč, který taky zřejmě míří do sestavy?

„Je to mladý hráč, ale už nějakou dobu v áčku je. Zaslouží si šanci, kvůli tomu tady je. Pak to bude na něm, jak se toho zhostí.“

Vnímáte, že vedení neustále opakuje, že dostanete čas, prostor a trpělivost? V Česku to nebývá úplně zvykem, v náročném ostravském prostředí taky ne...

„Jsem za to rád, v takovém prostředí jsem zvyklý pracovat. I v Dukle to nebylo jen o následujících dvou zápasech. Majitel se díval, jestli má mužstvo tvář, jestli to nějak funguje. Pokud ano, přijdou i výsledky. Jsem rád, že tady to bude podobné. Samozřejmě chci vyhrávat, nebyl bych spokojen, kdyby ne. Mým snem je dostat Baník do pohárů, ale nemůžu to slíbit. Jen to, že udělám maximum. Taky se těším na fanoušky, ale když jsem se podíval na los, zjistil jsem, že hrajeme jen čtyřikrát doma a to ještě s těmi nejsilnějšími. Nebude to jednoduché.“ (úsměv)

Nejdřív vás však čeká těžký zápas na Slovácku...

„Slovácko je kvalitní tým, který je blízko úspěchu. Jsou si toho vědomi, v přípravě to ukázali taky. Mají dobře takticky organizovanou defenzivu, soupeři se tam těžko dostávají. Jsou zkušení, mladší je snad jen gólman Trmal. Navíc jsou delší dobu pohromadě, systém je silný.“

Třeba vám na soupeře poradí Ondřej Šašinka, jenž se právě ze Slovácka vrátil.

„Znám ho už dřív z repre. Je to poctivý, pohyblivý, náběhový útočník, takový typ tady není. A taky je to ambiciózní kluk, proto mu říkám, aby si toho na záda nenakládal moc. Něco jiného je hrát někde, kde se od vás nic nečeká, a něco jiného dávat góly, kde jste třeba útočníkem číslo jedna.“

Příští týden se možná dočkáte třetí posily, protože vedení klubu bude po vzájemném utkání jednat o příchodu beka Jana Jurošky, jenž jinak do Baníku zamíří až v létě. Znáte ho z Dukly, bral byste ho?

„Je to odchovanec, hodí se sem. Přístupem a entuziasmem nám přinese něco, co je tady potřeba. Nemusí hrát jen krajního beka, ale všechny čtyři krajní posty. Uplatnění by určitě našel.“

Do ligy se vracíte po téměř čtyřech letech. Počínání konkurence určitě sledujete i v přípravě, je něco, co vás za ten první měsíc překvapilo? Ať už částky, které se teď točí v českém fotbale, či něco jiného?

„Ještě je krátká doba, v přípravě to jde ze dne na den. Bylo to strašně rychlé. Ale vlastně ano - překvapila mě podpora našich fanoušků na Maltě.“