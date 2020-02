Iván Díaz v Plzni. Divočák se škraloupem, co věří Guľovi. Jak hraje? | iSport.cz

Plzeň těsně před jarním startem ligy spustila akci kulový blesk. Ze Žiliny dotáhla hostování Ivána Díaze, sedmadvacetiletého záložníka z Argentiny. Trenér Adrian Guľa si hráče vybral na základě osobních zkušeností, pracoval s ním v Trenčíně a později i v Žilině. Ve čtvrtek zvládl ve Štruncových sadech úvodní trénink a krátce promluvil o prvních dojmech z klubu. Jaký je to fotbalista a proč si ho nový západočeský kouč vybral?

„Mám sedm bratrů a každý hraje dobře fotbal. Jeden z mých mladších hraje za River Plate, což je největší klub v Argentině. Ostatní neměli takové štěstí a fotbal nehrají profesionálně, já ale ano,“ začala svou představovačku nová plzeňská posila v rozhovoru pro klubové stránky.

Viktoria pustila v zimě Romana Procházku do Górniku Zabrze, už v létě odešel klíčový středopolař Patrik Hrošovský do belgického Genku. Dominik Janošek stráví jaro na hostování v Mladé Boleslavi, tím pádem na pozici defenzivní šestky zbývá Lukáš Kalvach, Pavel Bucha, případně Tomáš Hořava. V plzeňské středové trojici by mohl Díaz zaskočit i za Aleše Čermák, který se zranil v generálce.

Zejména proto se trenér Guľa rozhodl zálohu posílit a ukázal na hráče, se kterým má velmi dobré zkušenosti ze svých angažmá na Slovensku. Viktoria ve středu oznámila Díazův příchod, se Žilinou je zatím domluveno hostování do konce sezony s opcí. Ve čtvrtek už nová plzeňská akvizice s českým vicemistrem trénovala.

„Samozřejmě jsem byl ze začátku trochu nervózní, ale den ode dne se to bude zlepšovat. Hrozně se mi líbí, jaká tu je nálada v kabině, všichni jsou hrozně v pohodě,“ hlásil spokojeně. Díaz se dorozumí anglicky, podle zpráv ze Slovenska rozumí i slovensky, tím pádem by mohl snadněji pochyti i základy češtiny.

Jaká fotbalová cesta ho vůbec dovedla na západ čech? „V Řecku měl klub (Panathinaikos) velké finanční problémy, bankrotoval. Byl jsem tam se Sebastiánem Letem, dalším argentinským hráčem, který pak také odešel kvůli problémům. Mně zavolal Trenčín, což byl můj první kontakt s trenérem Guľou. V Trenčíně byl také podobný problém, a tak jsem se vrátil do Argentiny, kde jsem v River Plate podepsal profesionální smlouvu. Bohužel jsem se zranil, ale pak jsem v Žilině začal kariéru pořádně a už jsem toho dokázal více,“ popsal ve zkratce svá předchozí angažmá.

Díaz za sebou na Slovensku zanechal jeden škraloup. „V roce 2012 hrál za Trenčín, podával skvělé výkony, odehrál 20 zápasů a vstřelil dva góly. V zimě odletěl do Argentiny, jenže pak nikomu nic neřekl a na jaro 2013 už se nevrátil,“ upozorňuje pro iSport.cz Jan Jasenka, redaktor sport.sk.

Ve formě dokáže být velmi platný

O tři roky později se vrátil zpět do Žiliny, aby znovu pracoval pod trenérem Guľou. O svém úprku vyprávěl v rozhovoru pro sport.sk. „Byly tam problémy s vyplacením dohodnutých závazků. Když jsem se v zimní pauze vrátil do Argentiny, v mém předchozím klubu River Plate mi nabídli, abych tam zůstal a hrál doma. Byl jsem mladý, chyběla mi Argentina, tak jsem toho využil a na Slovensko se nevrátil,“ vysvětlil, proč ukončil platný kontrakt.

Plzeňský trenér Guľa ale hráči věří, mohla by fungovat vzájemná symbióza. „Vyhovuje mi, jak pod trenérem pracujeme. Snaží se vám pokaždé zvedat sebevědomí, každý trénink je náročný a dá vám hodně. Podle mě je to velmi dobrý trenér pro každého hráče,“ chválil Díaz po nástupu v Plzni.

Co od něj Viktoria může očekávat? „Trenér Guľa ho velmi dobře zná. Je to velmi slušný defenzivní záložník, který ale občas umí být dost divoký. Má takový klasický jihoamerický temperament. Když je ve formě, dokáže být velmi platný, ale i v Žilině měl výpadky,“ říká Jasenka.

Nová plzeňská šestka se popsala skromně. „Jsem takový typ hráče, který přebere balon a hned chce hrát. Snažím se rozdat rychle přihrávku, zároveň mě ale baví s tím míčem hrát,“ přiblížil Díaz své schopnosti.

Proč se ho rozhodla Žilina uvolnit? „Určitě se rozhodoval i kvůli dobrým vztahům s trenérem Guľou. Pak také kvůli tomu, že v Žilině razí cestu vlastních odchovanců a na jaře by nemusel dostávat tolik prostoru. Navíc, když se ozve klub, jako je Plzeň, taková nabídka se neodmítá. Zvlášť od trenéra, jakým je Guľa,“ dodává slovenský novinář.

Plzeň vstupuje do jarní FORTUNA:LIGY v neděli zápasem v Opavě. Je otázka, zda s týmem pocestuje i nová tvář z Argentiny. Plzeň čekají před zápasem tréninky v pátek i v sobotu a až pak udělá trenér Guľa konečnou nominaci.

