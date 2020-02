Havelka ukončil čekání parádou: Úleva! Musím se do střelby nutit | iSport.cz

Cítil jste úlevu, když jste se konečně v budějovickém dresu trefil?

„No, byla to úleva… Kluci v kabině už mě popichovali, že je na čase, abych se zapsal mezi střelce. Od trenérů pravidelně slýchám, že se mám nutit do střelby z dálky. Tak jsem je poslechl a zkusil to. Jsem za to moc rád, že to tam padlo.“

Boleslav jste porazili týmovým výkonem. Souhlasíte?

„Naším záměrem bylo na ně vletět, co nejrychleji rozhodnout a přesně to se stalo. Dařilo se mně osobně, ale důležitější je výkon týmu a především celkový výsledek.“

Při pohledu na úžasnou ránu je skoro škoda, že jste to nezkusil častěji…

„Asi to je škoda, musím se do střelby víc nutit a třeba přijdou další.“

V podzimním duelu v Boleslavi jste taky rychle vedli o dva góly, přesto jste nebrali ani bod. Nebliklo vám hlavou, že i z toho se Středočeši umí vyhrabat?

„Nemyslím si, že bychom zrovna tuhle skutečnost měli v hlavách. Víme, že se nám to tehdy moc nepodařilo. Upozorňovali jsme se před zápasem, že se to nesmí opakovat. Za stavu 2:0 jsme si nyní šli jasně za třemi body a dopadlo to podle našich představ.“

Přeskočili jste Boleslav, s ohledem na předsezónní prognózy současné páté místo zní jako pohádka, ne?

„Nebudu říkat, že nechceme být ještě výš. Takového umístění si moc vážíme a čím déle nám to vydrží, o to více budeme spokojenější.“