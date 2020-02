Weber po facce od Dynama: Nejhorší první půle, jakou jsem v Boleslavi zažil | iSport.cz

Černé časy fotbalové Mladé Boleslavi nekončí. Tým z města automobilů po zimních ztrátách opor v čele s králem kanonýrů minulé sezony Nikolajem Komličenkem zpackal jarní ligovou premiéru v Českých Budějovicích. „Těžko se mi to hodnotí,“ hlesl trenér Jozef Weber po zasloužené porážce 0:3.

„Předně bych chtěl pogratulovat Budějovicím, které navázaly na podzimní výkony a uštědřily nám drtivou porážku. V prvním poločase jsme nestačili pohybově a nedokázali jsme se soupeři vyrovnat v agresivitě i rychlosti.“

Ve druhém poločase jste se za stavu 0:3 nadechli, ale na gól to nestačilo. Proč?

„Těžko se mi to hodnotí, nedokázali jsme Dynamu odpovědět. Problém byl už v prvním poločase, který byl pro mě nejhorší za dva roky, co jsem v Boleslavi. Výkon i výsledek tomu odpovídal.“

Neříkal jste si po prvních dvou inkasovaných gólech, že by se mohl opakovat scénář z loňského srpna? Tenkrát jste s Budějovicemi prohrávali 0:2, přesto jste dokázali zvítězit.

„Upřímně, ani mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo opakovat. Tohle byl úplně jiný příběh včetně našeho výkonu, tehdy a teď se to výrazně lišilo.“

Mimochodem, překvapil vás budějovický kouč David Horejš, že nenasadil ani jednu zimní posilu a znovu dal přednost prověřené podzimní sestavě?

„Už generálka na Kypru tomu nasvědčovala. Budějovice přes zimu rozšířily konkurenci v týmu, ale po podzimu zároveň neměly důvod měnit úspěšnou sestavu.“

Jak moc vám chyběli hráči, kteří v zimě odešli? Kromě Komličenka se s vámi rozloučil další čarostřelec Muris Mešanovič i šikovný záložník Pavel Bucha a zraněný lídr Marek Matějovský bude muset vynechat celé jaro.

„Tihle hráči jsou pryč, nedá se s tím nic dělat. Teď tu jsou jiní, kteří dostali šanci prát se za Boleslav. Snad je noví kluci nahradí. Už se o tom nechci bavit, takhle bychom to mohli probírat každý víkend. Nebylo by to příjemné pro mě ani pro ně.“

Jedním z nových hráčů je slávistický obránce Jaroslav Zelený, jehož hostování se dotáhlo až pár hodin před zápasem v Budějovicích. Neuvažoval jste o tom, že ho pošlete na plac radši až za týden?

„Bylo to hektické a zvažovali jsme různé možnosti. Možná je dobře, že se nevykoupal už v nepovedené první půli a šel až do druhé. Je dobře, že jsme ho viděli v zápase, a mohl se začít sžívat s týmem. Je to pro nás malé plus na jinak nepovedeném utkání.“