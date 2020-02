Malinský opět skolil Spartu: Asi by mě měli koupit. Vyhecovali ho fanoušci | iSport.cz

Dvakrát skóroval, neustále svými rychlými náběhy zaměstnával obranu Sparty a nebál se ani v rámci mezí přitvrdit. Tomáš Malinský byl v zápase proti Letenským hrdinou Liberce. „Vždycky to může být lepší. Mohl jsem dát třeba tři góly,“ žertoval po zápase záložník Slovanu. „Je to super. Dva góly, pokora. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že tady vyhrajeme, tak tomu ani nevěříme. Jedeme do Liberce, výhra 2:0, čistej štít vzadu,“ radoval se.

Malinskému se proti Spartě daří. Kromě toho, že jí dal v této sezoně hned čtyři góly, tak proti Letenským vstřelil polovinu ze svých ligových tref (6). „Měli by mě asi koupit. Ne, je to čistě náhoda,“ konstatoval.

Oba své sobotní góly vsítil Malinský po rychlých únicích. „Cítil jsem, že když budeme schopní hru otáčet a míč se podaří dostat za obranu, tak že to bude na Spartu recept. Což se ukázalo,“ těšilo ho.

Osmadvacetiletého záložníka fanoušci Sparty nepřivítali zrovna v růžových rukavičkách. Dobře si totiž pamatovali na Malinského výroky spojené s (ne)penaltovým faulem Matěje Hanouska z podzimu. „Asi mají na Spartě jiná pravidla,“ hlásil tehdy hráč Slovanu.

Narážky na svou osobu však dokázal unést. „Spíše mě to vyhecovalo. Je pěkné, když slyšíte svoje jméno a křičí ho tolik lidí,“ řekl s nadsázkou. Po první vstřelené brance to pak letenským tribunám oplatil, když ve velkém slavil svůj zásah, dokonce za své kreace viděl žlutou kartu. „To byl trans. Vysnil jsem si, že bych tady chtěl gól dát. Podařilo se. Pak už jsem to nevnímal a radoval se,“ řekl Malinský.

Výkon dvougólového střelce ocenil i kouč Pavel Hoftych. „Věděli jsme, že se na něj bude pískat. Poté, co ho ale sparťané nyní viděli, tak by ho spíš měli chtít do svého týmu. Odehrál velmi dobrý, disciplinovaný zápas,“ chválil trenér Malinského, který je se čtyřmi góly aktuálně historicky nejlepším střelcem Slovanu v zápasech se Spartou.

