Kritický Buchta. Jedeme na výlet, zahrát si špičičky, nožičky, láteřil stoper | iSport.cz

Diplomacie stranou. Obránce Petr Buchta (27) už má něco za sebou a po jarní premiéře Zlína v Karviné (0:2) upřímně popsal, co se mu nelíbilo. Pozitiva na zasloužené porážce ve Slezsku nenašel. Fastav nepředvedl nic, co by ho opravňovalo k optimismu směrem k domácímu duelu s Českými Budějovicemi. „Bylo to slaboučké,“ shrnul stoper.

Bylo to celkově špatné, co?

„Jednoznačně. Přijde mi, že vždycky jedeme ven na výlet. Zahrát si fotbal, špičičky, patičky. Karviná prostě víc chtěla. Takhle jsme měli hrát my. Od nás zase špatné. Ani koukatelné to nebylo.“

Cítil jste to už před zápasem?

„To si nemyslím. Příprava vám nic neřekne, jsou v ní přátelské zápasy, kdy nejste pod tlakem. Tohle nebylo o připravenosti, ale o nastavení hlavy. Musíme si za tím jít víc. Bylo to slaboučké. Ve stylu, přijeli jsme, vezměte si tři body a my zas jedeme domů.“

Jak z toho ven?

„Doufám, že to byl jeden zápas, který nám nesednul. V týdnu si nad tím sedneme a trošku si to rozebereme. Protože tohle už je liga. Nevím, jestli si to všichni uvědomují.“

Přes tu bídu jste měli Fantišem a Jawem v první půli dvě tutovky. Mohlo to vypadat jinak….

„Ano, byly to dvě stoprocentní šance. Oni nám nakonec dají gól ze signálu, který bychom si měli pohlídat. Musíme být důraznější.“

