Trpišovský: Byla to překopávaná, ne fotbal. Slavii chyběla energie | iSport.cz

Bohemians - Slavia: Šílené kiksy sešívané obrany potrestal Vodháněl, 1:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

„Věděli jsme, že Bohemka bude mít vysoké hráče, tak jsme je chtěli mít taky. Rozhodla výška a výkony v přípravných zápasech. Lukáš Provod byl v přípravě jeden z nejlepších, u Petara jsme měli definitivně jasno minulý týden.“

Chyběl Tomáš Souček hodně?

„Na tomhle postu jsme dneska problém neměli. Lukáš Provod ho nahradil skvěle. Splnil všechno, co jsme chtěli. Patřil do trojice našich nejlepších hráčů. Chtěl bojovat, podstupovat souboje. Tomáš tu zkrátka není, ale je obdivuhodný, jak se Lukáš přeorientoval na to, aby ty první dvě kola zvládnul. Na tomhle postu skoro nehrál.“

Jak hodnotíte první porážku v sezoně?

„Hodnocení nemůže být dobré. Nedali jsme gól, domácí ano a měli i další velké šance. Byla to překopávaná zleva doprava, s fotbalem to nemělo moc společného. Dlouho se čekalo na první gól, který jsme bohužel inkasovali po chybě my. Bohemka měla šance po našich ztrátách, tuhle dohrála a potrestala. My jsme se snažili srovnat, ale naše možnosti jsme neproměnili. Bohemka byla v takovém zápase typologicky úspěšnější. Chyběla nám lepší řešení situací, ve kterých jsme se objevili.“

Čím to, že se ve vaší hře objevovalo tolik nepřesností?

„Jedna věc je taky stav hrací plochy. Na jiném hřišti by to vypadalo jinak. Ale my jsme věděli, že to takhle bude, že se tu ještě v týdnu hrály zápasy. I proto byly v sestavě vyšší hráči. Bohemka se dobře přesouvala, dostupovala nás. Kdežto náš pohyb nebyl úplně dobrý. Hřiště ve středu bylo rozbité, proto jsme se chtěli prosazovat ze stran. Jenže hra byla celkově strašně pomalá.“

Dá se vůbec v Ďolíčku hrát typologicky jinak? Prostředí k válce a podobnému stylu tak nějak svádí.

„Určitě dá. Zápas loni tady byl co se rozestavení týče hodně podobný. A my jsme vyhráli 3:0 a měli i další šance. Vždycky je to o výkonu na hřišti, každý zápas je jiný a má svoje specifika. Doma, venku, soupeř jako takový… Nám chyběla energie ve výkonu a důraz v osobních soubojích. Taky jsme hodně faulovali. Rozdíl byl i v mentalitě a válečnictví.“

Co bylo pro výsledek klíčové?

„Rozdíl je v tom, že nemůžeme soupeři nabídnout takovou situaci jako před gólem. To přitom bylo jednoduché na vyřešení. Největší problém vidím v tomhle nevhodném řešení.“

SESTŘIH: Bohemians - Slavia 1:0. Neporazitelnost sešívaných skončila! Rozhodl Vodháněl Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Soupisky všech týmů, program, rozhovory (Petr Rada a Dávid Hancko), tipy. LIGOVÝ SPECIÁL Sportu objednávejte zde »