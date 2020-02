Provod ve Slavii na Součkově pozici: Byla to válka. Příště to bude lepší | iSport.cz

Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát na pozici defenzivního záložníka?

„Asi týden předem. Už v přípravě jsem tam nějaký zápas odehrál. Asi jsem se trenérům zalíbil natolik, že mě dali do sestavy i na tohle utkání. Tady to bylo ale hodně jiné než v přípravě, protože zápas byl o soubojích a ne tolik o fotbalové kráse. Byla to válka. Bohužel jsme se v soubojích Bohemce nevyrovnali a dopadlo to tak, jak to dopadlo.“

Jak jste se na pro vás nezvyklé pozici cítil?

„Je pravda, že je to pro mě netypický post. V dřívějších angažmá už jsem tam nějaké poločasy odehrál. Jsem hlavně rád, že jsem mohl nastoupit. Myslím, že zápas od zápasu se na této pozici budu zlepšovat. Uvidíme, na jakém postu nastoupím příště.“

Ve vašem pohybu chyběla oproti podzimu lehkost. Souhlasíte?

„Pohyb asi nebyl úplně ideální. V prvním poločase jsme hráli zbytečně složitě, snažili jsme se hrát po zemi, což bylo dost složité. Měli jsme jen náznaky šancí. Ve druhé půli jsme hru zjednodušili, balony za obranu fungovaly a po nich jsme byli nebezpeční. Asi jsme měli takhle hrát od začátku, pak by utkání možná vypadalo jinak.“

Proč jste si nevypracovali moc šancí?

„Jak jsem říkal, v prvním poločase jsme hráli trochu složitě, Bohemka je tým, který dobře brání, i křídelní hráče zatahuje dozadu. Stáli v pěti vzadu a my jsme se s tím nedokázali dobře vypořádat. Měli jsme víc centrovat balony do vápna. Ty tam nepřicházely.“

Co se stalo při inkasované brance?

„Byli jsme v otevřeném postavení a nepovedla se nám přihrávka. Ani nevím, jak se to pak poodráželo. Pro nás to byl takový smolný gól. Myslím, že zápasu by mnohem víc slušela remíza. Bohužel, to je fotbal. Příští týden to musíme otočit.“

V obraně jste vůbec dopouštěli nezvykle mnoha chyb.

„Je to první jarní kolo, které je vždy specifické. Odešlo nám několik hráčů, o čemž se dost mluvilo. Myslím, že si to u nás bude víc sedat. Bude to lepší, takové chyby příště dělat nebudeme a zase začneme vyhrávat.“

Může s vámi první porážka v sezoně zamávat?

„Ne. Určitě si k tomu své řekneme, rozebereme si, kde byly chyby. Věřím, že příští týden doma proti Opavě ukážeme naší sílu.“

