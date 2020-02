Vrba pryč, Krmenčík také pryč! V Plzni nastal čas střelce Beauguela | iSport.cz

Poslední tři týdny mu dramaticky změnily fotbalový život. Na konci ledna přestoupil do Brugg úhlavní konkurent Michael Krmenčík. Místo ve středu útočného trojzubce se uvolnilo. Jean-David Beauguel reagoval na novou skutečnost po svém: v přípravě si solidními výkony a čtyřmi brankami vyřídil místo v základní sestavě.

V prvním jarním kole oprávněnost nominace orazítkoval dvojicí báječných tref. Opava kapitulovala především kvůli pohotovosti J-DB.„Beauguelova koncovka byla úžasná,“ vyhrkl Adrian Guľa.

Na mysli měl zejména první branku, kdy se po centru Lukáše Kalvacha vytáhlý Francouz položil v pádu do střely a na bílo obarvenou hlavou vychýlil balon přesně k tyči. Bez šance byl jak gólman Vilém Fendrich, tak bránící Adam Rychlý. „Byla to ohromná škola. On je tak vysoký, silný… Proti tak skvělému útočníkovi jsem ještě nehrál. A ten první gól? Víc jsem asi nemohl udělat, skvěle to trefil,“ poctivě přiznal mladý stoper Opavy.

Je evidentní, že právě teď přichází Beauguelův čas. Pryč je Krmenčík, pryč je trenér Pavel Vrba. Pod jeho vedením, i v důsledku zranění, odehrál na podzim bezvýznamných čtyřicet minut. Nasazen byl pouze do sedmi ligových duelů z dvaceti. Legendární kouč Viktorie měl hráče s výškou 196 centimetrů v hierarchii útočníků usazeného až na pozici číslo tři. „Nebyl jsem tak často zraněný, spíš jsem nedostával šanci na hřišti. A to je rozdíl,“ sypal ze sebe v chodbě opavského stadionu. „Od našeho nového trenéra jsem dostal důvěru, na jaře se pokusím vstřelit, co nejvíce branek.“

V této sezoně se v lize trefil poprvé, naposledy skóroval loni v květnu v úvodním kole nadstavbové části proti Jablonci, kdy v závěru rozhodl o vítězství 2:1. Od té doby ani šlus. „Vím, jak dobře můžu hrát. V Opavě jsem něco ukázal, ale můžu být ještě lepší. Na tenhle gól jsem čekal několik měsíců, navíc jsem dal dva, což je skvělé. Jsem opravdu velmi šťastný,“ zalykal se radostí.

V zápase pálil čtyřikrát, pokaždé mířil do branky. Vždy z prostoru uvnitř šestnáctky, kde se znásobuje Francouzova nebezpečnost. Mírná hysterie po exitu Krmenčíka je utlumena. Rodák ze Štrasburku vypadá v zajímavé střelecké náladě. „Jsem za něj hrozně rád. Pořád se řešilo, kdo nahradí Krmiho. Bogy ale hned v prvním zápase potvrdil, že on by mohl být tím pravým člověkem. Dařilo se mu v přípravě, proto jsem věřil, že na své výkony naváže i v Opavě. V druhém poločase si to dvakrát našel a byly z toho dva góly. Pro příště víme, že Bogyho musíme hledat klidně i naslepo,“ smál se Pavel Bucha, záložník Viktorie.

Ano, z Beauguela se momentálně stala útočná jednička Plzně. Tomáš Chorý musí chtě nechtě přijmout pozici druhého v řadě. V tuhle chvíli má zřetelně navrch konkurent. „Není důležité, zda jsem jednička nebo dvojka, to je fuk. To je důležité možná pro vás novináře. Chci hlavně střílet góly. Zůstali jsme jen s Chorasem. Je to na nás. Chtěl bych ještě říct, že za Krmiho jsem šťastný. Doufám, že brzo začne za Bruggy střílet góly,“ na dálku popřál bývalému parťákovi.

V sobotu ho čeká další práce. Plzni se do cesty postaví Příbram. Vydrží Beauguelovi gólový apetit?

