Fanoušek vs. Jílek. Šéf O2 TV Sport řekl, proč incident nebyl v televizi | iSport.cz

To jste ještě... neviděli. V průběhu sobotního zápasu Sparty s Libercem (0:2) zažil horké chvilky domácí trenér Václav Jílek. Nejen že si musel opakovaně vyslechnout pokřik „Jílek ven!“, ale jeden z fanoušků mu šel kritiku vysvětlit osobně a pronikl až do jeho bezprostřední blízkosti . Kdo však nebyl přímo na stadionu, na televizní obrazovce nic nezaznamenal. Jak to? „Do přímého přenosu to nepatří,“ říká Marek Kindernay, šéf sportovních kanálů O2 TV, která utkání vysílala. „Nechceme dávat prostor výtržníkům,“ dodává.

Ve sparťanské aréně v závěru houstla atmosféra a vrcholila nespokojenost diváků, když se mladík s šálou Sparty dostal až do zóny vymezené pro koučování trenéra Jílka. Fanoušek byl sice nakonec zpacifikován, ale stačil se dostat až přímo k němu a prohodit s ním pár slov.

„Vyjádřil nespokojenost s předváděnou hrou a výsledkem. To bylo celé,“ přiblížil nečekané setkání Jílek. „Je logické, že výkon, který jsme předvedli, si asi málokdo představuje, že tady odehrajeme. Nebylo tam ale nic, že by byl sprostý, nebo padaly nějaké urážky. Vyjádřil nespokojenost,“ dodal.

Televizní divák se však o incidentu dozvěděl poprvé až v pozápasovém rozhovoru s Jílkem díky otázce reportéra Davida Sobiška. To, že předtím neviděl žádný záběr z výměny názorů, nicméně nebyla náhoda: vše zapadá do strategie O2 TV, která takové kontroverzní momenty do vysílání zkrátka nezařazuje.

„Nedávali jsme to záměrně. Jsme od toho, abychom zabírali hlavně dění na hřišti,“ vysvětluje výkonný ředitel O2 TV Sport Kindernay. „Chceme pozitivní obraz ligy, a ne to, abychom dávali v přímém přenosu prostor výtržníkům, exhibicionistům nebo provokatérům.“

Podle něho náleží sobotní situace do stejné „škatulky“ jako excesy v hledišti nebo úprk po trávníku. „Takové chování na hřiště a do vysílání nepatří. Přesně to spadá do téhle kategorie,“ míní Kindernay.

Jakmile podle něho přenos skončí, není podle něho problém se k dramatickým chvílím vrátit. Byť divák může být zmaten. „To už je pozápasový rozbor utkání, reakce na to, co se dělo. Nesouvisí to přímo s přenosem, zde je úloha zpravodajských, doprovodných pořadů a studií, v nich se vše rozebírá,“ rozlišuje Kindernay.

SESTŘIH: Sparta - Liberec 0:2. Šok na úvod jara! Letenské skolil skvělý Malinský

Digitální stanice, která v roce 2018 koupila práva na přenosy z FORTUNA:LIGY od společnosti Pragosport, jíž je prodala Ligová fotbalová asociace (LFA), při tom není vázána smluvně, jakých okamžiků se ve vysílání vyvarovat. „Není to vymezené, jde o nepsanou dohodu, kterou dodržujeme,“ líčí Kindernay.

Obdobně se O2 TV a další stanice chovají při utkáních z Ligy mistrů, kde si excesy na obrazovce nepřeje FIFA. To je ovšem také předmětem kritiky: lze namítnout, že k divákovi se nedostane reálný obraz všeho, co se při utkání dělo. Proti tomu stojí právě zájmy fotbalových organizací, které prodávají vysílací práva a nestojí o rušivé elementy.

Pracovníci televizí v každém případě automaticky vědí, jak se mají zachovat. „Je to na režisérovi, který rozhodne, ale řídí se naším interním pravidlem,“ objasňuje postup Kindernay.

Co by se však dělo, kdyby konkrétně právě střet fanouška s trenérem skončil inzultací? „Zatajila“ by televize i takový bezprostřední dopad, který by měl zásadní vliv na průběh zápasu? „Je to složité tahle říct. Zůstal bych u toho, že by se taková věc stát neměla, ochranka by tomu měla zabránit. Nechtěl bych předjímat, co by bylo dál,“ říká šéf O2 TV Sport.

„K těmhle excesům bude docházet pořád, vždycky se najde někdo, kdo bude chtít ukázat před kamarády, jaký je borec a podobně. A to nechceme podporovat,“ shrnuje.