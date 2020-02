Proske nepískl penaltu v Teplicích: Přišlo mi, že využil soupeřovy nohy | iSport.cz

Jeho návrat na prvoligovou scénu byl jedním z témat prvního jarního kola. Sudí Zbyněk Proske se ve FORTUNA:LIZE objevil poprvé od listopadu zápasu Plzeň-Liberec (4:1), po kterém byl až do konce podzimu suspendován . V utkání Teplice-Olomouc (1:3) se však opavský arbitr nevyvaroval jedné chyby – ve 22. minutě zřejmě upřel domácím pokutový kop za faul Václava Jemelky na pronikajícího Jakuba Mareše. „Kdybych měl možnost to vidět na videu, asi bych rozhodl jinak,“ přiznává s odstupem v rozhovoru pro iSport.cz

Jaký pro vás byl návrat na prvoligovou scénu?

„Měl jsem nějakou pauzu, kterou komise rozhodčích zdůvodnila. Absolvovali jsme seminář na Kanárských ostrovech, který byl náročný fyzicky, i co se pravidlových testů týče. Ty probíhaly teoreticky i na videu. Plus jsme měli přípravné zápasy a utkání Tipsport ligy. Takže jsem se připravoval pořád stejně.“

Byl jste před zápasem Teplice-Olomouc (1:3) nervózní?

„Určitě ne, to v žádném případě. Chystal jsem se na to jako na každý jiný zápas, neohlížel jsem se, co bylo. Spíš jsem se hodně těšil, přestávka byla přece jen dlouhá. Chtěl jsem podat stodvacetiprocentní výkon.“

Jaký jste měl ze svého výkonu pocit?

„Standardní, byl to z mého pohledu normální zápas na těžkém terénu, v kterém se utkali sousedé v tabulce. Pískalo se mi výborně, ale je špatně tohle říkat, když tam došlo k jedné situaci, ke které tam došlo.“

Ano, 22. minuta a faul olomouckého Václava Jemelky na domácího Jakuba Mareše, po kterém měli domácí podle všeho kopat penaltu. Vy jste však nechal pokračovat ve hře.

„Budu se opakovat: jedná se o situaci, o níž se hodně diskutuje, takže to můj celkový dojem z utkání samozřejmě ovlivňuje. To mě mrzí. Je to kaňka na celém výkonu, proto z toho nemůžu mít dobrý pocit. Nevím, jak to posoudí komise, nemůžu ani prozradit, co mi k tomu řekl delegát, ale kdybych měl možnost to vidět na videu, asi bych rozhodl jinak. S asistentem Radimem Dreslerem jsme samozřejmě situaci okamžitě komunikovali přímo na hřišti, jestli to bylo venku, vevnitř, jaký kontakt tam vůbec byl, jak byl intenzivní. Podal mi k tomu informaci, ale konečné rozhodnutí bylo na mně. Na první pohled mi přišlo, že kontakt vyvolal útočník a soupeřovy nohy využil.“

Na podzim jste byl suspendován po utkání Plzeň-Liberec (4:1). Nebál jste se, že byste do první ligy už nemusel vrátit?

„Takhle jsem vůbec neuvažoval. Žádný takový signál jsem neměl, připravoval jsem se pořád stejně. Profesionálně a s čistou hlavou.“