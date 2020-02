Konec teplické ságy, stoper Jeřábek podal výpověď a podepsal v Jablonci | iSport.cz

Michal Jeřábek (vpravo) neprodloužil s teplicemi smlouvu a klub ho přeřadil do béčka • Michal Beránek / Sport

Byla to sága, která zdánlivě nebrala konce. Teplice přeřadily stopera Michala Jeřábka do B-týmu, 26letému zadákovi se zacházení vedení nelíbilo a pohrozil klubu výpovědí. Přesně tak nakonec situace skončila, Jeřábek ukončil se skláři smlouvu a míří do Jablonce, kde byla po stoperovi velká sháňka.