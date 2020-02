Kotal kývl Spartě: Potřebujeme poznat chuť vítězství. Dostáváme moc gólů | iSport.cz

Hned v úterý ráno se v letenských kancelářích rozjel kolotoč. Václav Kotal kývl na nabídku převzít áčko Sparty po Václavu Jílkovi, jemuž zlomil vaz mizerný vstup do jara sobotní prohrou s Libercem (0:2). Zkušený kouč, který se posunuje z třetiligového béčka, by měl otočit kormidlo a nasměrovat Spartu zpět k vítěznému módu. Co řek po svém nástupu do funkce v prvním rozhovru pro klubovou televizi?

Proč jste se rozhodl přijmout nabídku převzít A tým Sparty?

„Jsem dlouholetý sparťan, ve Spartě jsem hrál i trénoval. Určitě do toho jdu s tím, že bych chtěl Spartě pomoct dostat se zpátky tam, kam podle mého názoru patří.“

Co je třeba s mužstvem v první řadě udělat?

„V neděli je hned další ligový zápas (v Olomouci), je třeba se na něj důkladně připravit, udělat rozbor posledního utkání, které se nepovedlo (0:2 s Libercem). Pokusit se odstranit nedostatky, které se ve hře objevily a v Olomouci udělat co nejlepší výsledek.“

Co Spartě momentálně nejvíc chybí?

„Prohrála čtyři zápasy za sebou, to znamená zase poznat chuť vítězství.“

Jakou věc je nutné okamžitě změnit?

„Tolik gólů, kolik jsme jich v lize dostali za podzim a na jaře (28), je strašně moc. První náš úkol bude pracovat na zlepšení obranné fáze.“

Jste spokojený s kádrem, který budete mít k dispozici?

„Áčko trénovalo na Strahově vedle nás většinou v podobných časech, poznatky mám spíš ze zápasů. Nedostatky tam nějaké vidím, ale nechal bych to spíš až na práci s týmem. Nejdřív je třeba to oznámit mužstvu a přesvědčit hráče, že to, co po nich budeme chtít ve spolupráci s realizačním týmem, by mělo být k jejich prospěchu a ku prospěchu Sparty.“

Stáváte se trenérem prvního týmu Sparty. Je to významný bod ve vaší kariéře?

„Bylo by mnohem lepší tým přebírat v jiné situaci nebo na začátku soutěže. Vzhledem k tomu, že jsem dlouhodobý sparťan, chci Spartě pomoct tam, kam patří. Nic víc se v téhle situaci dělat nedá. Navíc na to není moc času, potřebujeme, aby změna nastala co nejdřív.“

Na nabídku jste kývl okamžitě?

„Samozřejmě jsem nad tím přemýšlel. Situace není vzhledem k hráčům i fanouškům jednoduchá. Je to změna v rozehrané sezoně. Neměl jsem možnost sledovat hráče v přípravě, teprve ji analyzujeme. Chce to určitý čas, abychom se dostali do nějakého stavu, kde bychom chtěli mužstvo mít.“

