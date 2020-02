Jak vypadal Jílkův konec? Svázala ho nervozita, pak rozhodla schůzka | iSport.cz

Mělo to být dlouhodobé partnerství, nakonec ale vydrželo jen sedm a půl měsíce. Václav Jílek od úterního rána není trenérem Sparty, vedení klubu ho v reakci na tragický vstup do jarní části sezony odvolalo. Na Letné skončil i asistent Jiří Saňák, Michal Horňák se přesouvá k rezervě. První tým naopak okamžitě převzal dosavadní trenér béčka Václav Kotal, který bude mít k ruce Michala Šmardu. Co šéfy Sparty k Jílkově vyhazovu definitivně přimělo?