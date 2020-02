Václav Kadlec. Konec kariéry ve 27 letech | iSport.cz

Šestnáctiletá posila! Václav Kadlec pózuje v létě 2008 po příchodu do Sparty s Jozefem Chovancem. • Jaroslav Legner (Sport)

Fotbalista Václav Kadlec ve 27 letech ukončil profesionální kariéru. Někdejší supertalent o tom informoval na sociálních sítích s tím, že ho čeká další operace kolene, ale ani poté už se nedokáže dostat do plné zátěže.

„Přišel čas, abych dal profesionálnímu fotbalu sbohem! Bohužel mě v pátek čeká další a snad poslední operace kolene. Je mi líto, ale koleno už mě do zátěže, do které bych chtěl, nepustí. Musím myslet i na další fungování mimo hřiště,“ oznámil Václav Kadlec na svém Instagramu.

V příspěvku poděkoval všem svým zaměstnavatelům v profifotbale: Spartě, Frankfurtu i dánskému Midtjyllandu: „Bylo to krásných 9 let plus dva poslední roky trošku horší,“ posteskl si.

Zdravotních lapálií prožil ve své kariéře Kadlec několik. V 19 letech si poranil najednou pravé koleno a levý kotník. Během angažmá v Dánsku pak přišlo další zranění pravého kolene. Poslední a rozhodující zranění utrpěl v květnu 2018 v zápase s Jihlavou, tehdy to odneslo naopak levé koleno.

Následovaly další operace a dlouhá rekonvalescence, ale ještě vloni v létě věřil, že se může na hřiště vrátit.

„Když vše půjde dobře, tak bych mohl někdy v lednu, únoru začít trénovat s týmem. Ale těžko po tom všem odhadovat. Samozřejmě věřím, že to vše zvládnu a bude to dobré, ale může se stát cokoliv,“ řekl klubovému webu. O několik měsíců později se naplnil nejhorší scénář.