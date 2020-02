Breite: Liberec? Nechci válčit přes noviny. Popsal přestup do Olomouce | iSport.cz

Nesedl si s libereckým trenérem Pavlem Hoftychem, takže chtěl pryč, přestože ve Slovanu nosil kapitánskou pásku. O Radima Breiteho (30) měly dlouhodobý zájem České Budějovice, ale podmínky přestupu i samotného hráče nakonec splnila jen Olomouc. Zaplatila tři a půl milionu korun, vyšroubovala defenzivnímu záložníkovi výplatu a získala tak zajímavou posilu už pro nedělní zápas proti Spartě. „Skoro jsem proti ní nastoupil v sobotu, takže by to bylo zajímavé,“ říká.

Zapomeňte na to, že Radim Breite přichází jen proto, aby v olomouckém kádru zvýšil konkurenci. Sigma o důrazného středopolaře stála několik let, a když jí nevyšlo posílení v podobě Dominika Janoška či Tomáše Hořavy, bude to právě on, na kom by měla stát záloha.

Jak se to přihodí, že z Liberce v tichosti odchází kapitán?

„Téhle otázky jsem se bál. Nejsem typ, který by chtěl válčit přes noviny nebo házel špínu z jedné strany na druhou. Pokud chci hrát fotbal, musel jsem odejít. Na jednu stranu mě to mrzí, ale to je život, není to takhle jen ve fotbale. Víc bych to nechtěl rozebírat.“

V Liberci jste si zahrál i evropské poháry, jaké zůstanou vzpomínky na Slovan?

„Bylo to skvělé angažmá, nikdy nezapomenu. Jenom chvílím a doporučuju ostatním. Liberec je skvělý klub.“

Nedávno jste na tiskovce Slovanu řekl, že chcete být v šestce a pokračovat v poháru. Co v Sigmě?

„Myslím, že je to tady stejné. Mohli bychom to jen přetlumočit, ne? (úsměv) Ale musím se nejdřív trochu rozkoukat, jsem tady první den. Nemůžu mluvit o ambicích a podobně.“

Prý byl váš přestup akce last minute...

„Ve finále to bylo hodně rychlé, přijel jsem do Olomouce už ve středu večer. Poslední dny pro mě nebyly optimální, jsem rád, že se to vyřešilo a že jsem tady. Vždycky jsem se potuloval kolem domova na severu, Morava aspoň bude změna. Nebojím se toho, mám od kluků zprávy, že je to tady krásné. A hlavní je, že zase můžu dál hrát fotbal.“

Chtěly vás i Budějovice, co rozhodlo pro Olomouc?

„Popravdě ani nevím. S Budějovicemi jsem jednal dlouho, chtěl bych jim poděkovat, byli skvělí. Ale nakonec fakt pořádně nevím. Mám zprávy, že se to rozhodlo nějak samo.“

Olomouc vás chtěla už dřív, že?

„Když máte smlouvu, je vždycky strašně těžké někam přestoupit.“

Co říkáte na to, že premiéra vás čeká proti Spartě?

„Uvidí se, jestli budu hrát. Sice jsem odtrénoval až na pět dní nemoci skoro celou přípravu a neměl jsem žádný výpadek, ale chce to trochu času. Nicméně nastoupit proti Spartě by bylo pěkné. Skoro jsem proti nim hrál už minulý týden, takže by to bylo zajímavé.“

Ale pravděpodobně dost odlišné pod novým koučem.

„Vždycky je to jiné, když do mančaftu přijde nový trenér. Nebude to nic jednoduchého, víme, že Kanga, Dočkal a další jsou super fotbalisti, ale věřím, že to zvládneme.“

V záloze asi budete krýt záda ofenzivnějším spoluhráčům. Nejlíp se cítíte na šestce, nebo osmičce?

„Nejlépe se cítím, když hraju. Je mi to jedno, záleží na trenérovi. Nikdy nejste ve fázi, že si můžete vybírat. Nejdůležitější je, ať se daří týmu. Navíc jsme se ještě ani nedostali k nějaké mé roli na hřišti, takže těžko říct. Ale věřím, že si to všechno sedne a budeme šlapat jako tým. S Milanem Kerbrem nebo Vaškem Pilařem jsem hrál v Liberci a ostatní znám dobře ještě z doby, kdy jsem proti nim před x lety hrával za Varnsdorf.“

Do ligy jste se prokousal až v šestadvaceti, dnes jste zavedenou značkou. Vyvinula se kariéra nakonec podle vašich představ?

„Je strašně těžké se dostat z druhé ligy do první. V naší postupové sezoně s Varnsdorfem (klub nakonec postup mezi elitu odmítl – pozn. aut.) jsem byl jediný, kdo se nakonec dostal do ligy. A ještě to bylo štěstí, protože jsem byl s trenérem Frťalou domluvený, že půjdu do Podbrezové, ale nakonec jsem zamířil do Teplic. Teď můžu říct, že to bylo štěstí, protože jinak bych tady dneska třeba nestál. Nevím, co by se mnou bylo.“