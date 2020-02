Václav Kadlec, konec kariéry: Sparta v 16, gólový debut v reprezentaci i díra v hlavě | iSport.cz

Co zažil Václav Kadlec od přestupu do Sparty v roce 2008 až po konec kariéry? • FOTO: Koláž iSport.cz

Nekdejší sparťanský supertalent Václav Kadlec končí kariéru, zpráva, která ve čtvrtek ráno zasáhla fotbalové prostředí. Sedmadvacetiletý útočník po přetrvávajících zdravotních problémech dává profesionální kariéře sbohem. „Je mi líto, ale koleno už mě do zátěže, do které bych chtěl, nepustí. Musím myslet i na další fungování mimo hřiště,“ oznámil Kadlec. Co byly hlavní milníky kariéry rodáka z Prahy, který vyrůstal v Bohemians a prošel také Frankfurtem a Midtjyllandem?