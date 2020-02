Zásobárny Letná a Eden! Hráči "S" válí na hostováních, kdo a jak je platí? | iSport.cz

Sorry, ale jsi nadbytečný, zkus to někde jinde a uvidíme. Hráčů na hostování je momentálně ve FORTUNA:LIZE třicet sedm, ale tento počet se může ještě do soboty, kdy se definitivně zavře přestupové okno, změnit. Naopak už teď je jisté, že nejvíc rozpůjčovaných hráčů mají po celé republice pražská „S“ - shodně po devíti. A většinou jsou hodně vidět. V článku pro iSport Premium si projděte přehled všech zapůjčovaných hráčů ve FORTUNA:LIZE, jejich bilanci i momentální výkonnost. A také to, jak funguje hrazení jejich výplat.