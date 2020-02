Slavia - Opava: Po Bohemce nám trenér naložil, přiznal střelec Tecl | iSport.cz

Jak těžký byl týden po porážce na Bohemians?

„Těžký byl hlavně v tom, že jsme opravdu hodně času trávili u videa, kde jsme si to vyzobli až do konce. Ale myslím, že nyní byl náš výkon daleko lepší než na Bohemce.“

Co znamená, že jste si to vyzobli?

„Trenér nám za ten výkon, který byl hrozný, trochu naložil. Nemělo by se to stávat. V prvním kole jsme vůbec nehráli náš agresivní fotbal, Bohemka nás přetlačila v každém souboji. Teď to bylo daleko lepší.“

U videa ale trávíte dost času normálně, ne?

„To ano, ale teď to bylo ještě o trochu víc. Trenéři opravdu na nic nezapomněli.“

Je pro vás tohle vítězství po první ligové porážce v sezoně uklidňující?

„Stoprocentně. Myslím, že od nějaké 20. minuty byl i náš výkon dobrý. Už se začal podobat tomu, co bychom si představovali. Pro nás je každý nepovedený zápas těžký a hodně zlý. Vždy se to dost probírá. Ještě nejsme tak prověření těmito špatnými situacemi. Je dobře, že jsme vyhráli. Myslím, že nám to určitě nalije sebevědomí.“

Jak moc osobně vás vzpruží gól? Trefil jste se podruhé v sezoně a poprvé od začátku listopadu.

„Jsem rád, že mi to tam padlo, ale trošku mě mrzí, že jsem nedal ještě alespoň jeden gól.“

Šance jste měl pak ještě asi tři.

„Jasně. Bylo to i tím, že Opava hrála hodně otevřeně a de facto každý nákop za obranu byla šance. Určitě jsem z toho měl vytěžit třetí gól.“

Na podzim se řešilo, že útočníci moc gólů za Slavii nedávají, teď jste dal branku vy i Petar Musa. Poslali jste trenérovi dobrý vzkaz?

„Asi jo. Ale odešli nám nějací kluci, kteří tu byli dlouho a Slavii táhli. Teď asi chvilku potrvá, než si to sedne a než budeme podávat výkony jako na podzim. Tam jsme jako útočníci moc gólů nedávali, ale jako tým jsme šlapali fantasticky. Já budu rád, když budeme vyhrávat. Když se góly rozprostřou mezi víc hráčů, nikomu to vadit nebude.“

SESTŘIH: Slavia - Opava 2:0. Musa se poprvé prosadil v červenobílém, výhru jistil Tecl Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Musa, 84. Tecl Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Tijani, Bořil (C) – Olayinka (90+1. Holeš), Stanciu, Zima, Ševčík, Provod (67. Masopust) – Musa (72. Tecl). Hosté: Fendrich – Hrabina (83. Hošek), Rychlý, Hnaníček, Žídek (C) – Mondek (59. Zapalač), Zavadil, Texl (72. Juřena), Jan Řezníček, Đorđić – Železník. Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Hellebrand, Masopust, Frydrych, Felipe, Tecl Hosté: Šrom, Harazim, Jursa, Schaffartzik, Zapalač, Hošek, Juřena Karty Domácí: Mo. Tijani Hosté: Hrabina, Železník, Rychlý, Hnaníček, Zapalač Rozhodčí Ginzel – Vitner, Novák Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 16 319 diváků

Slavia - Opava: Další Teclova tutovka, Fendrich ale dobře zasáhl Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné