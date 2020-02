Opavský Texl: Nemyslím si, že by nás Slavia přehrála. Dala jednoduchý gól | iSport.cz

Do Opavy zamířil v zimě na hostování z Olomouce a ani v druhém jarním zápase nechyběl v základní sestavě. Jiří Texl v Edenu odehrál jednasedmdesát minut, dvakrát byl i v celkem nadějné střelecké pozici. Ovšem neuspěl, a i proto Slezané na půdě ligového lídra prohráli 0:2. „Ale nemyslím si, že by nás Slavia nějak přehrála,“ hodnotil ofenzivní hráč, který nastoupil na pozici podhrota.

Co tedy o konečném výsledku rozhodlo?

„Dostali jsme jednoduchý gól, pomalu z ničeho. U naší branky nebyla nebezpečná situace, ale nějak se to tam vynořilo… A pak už naše taktika hrát z bloku neplatila. Museli jsme se cpát víc dopředu, což nebylo jednoduché, když soupeř napadal.“

Věřili jste před utkáním, že by Slavia mohla být trochu zranitelnější? V zimě prošla velkými změnami, před týdnem navíc prohrála.

„Nám moc nepomohlo, že je Bohemka před týdnem porazila. Určitě pak dostali kartáč. A teď je sem přišlo podpořit hodně lidí. Souček nebo Hušbauer jim chybějí, ale kádr mají pořád velký. Myslím, že by je to nemělo poznamenat, i když bylo dobře, že nejsou tolik sehraní. Ale určitě jsme nemohli čekat, že budou nějak horší.“

Jak těžké bylo hrát na hřišti vedoucího týmu ligy? Slavia doma v téhle sezoně ještě neztratila ani bod.

„Věděli jsme, že to bude stejně těžké jako v Plzni, ale náš obranný blok funguje dobře. Hrát tady otevřenou partii by v naší situaci byla sebevražda. Dostaneme se i do šancí, bohužel je zatím neproměňujeme. Uvidíme, jak to bude vypadat se slabšími soupeři.

Co vaše příležitosti?

„Já osobně jsem se cítil dobře. A jak říkáte - měl jsem i dvě dobré šance. Bohužel jsem ani jednu neproměnil.“

V klubu jste krátce, jak si na vše zvykáte?

„Zatím trochu bojuju s tím, že jsem v týmu nový. Je jiná taktika. Hrávám hodně a ještě post, který jsem v Olomouci dlouho nehrál. Sžívám se s tím.“

Na úvod jara jste hráli s Plzní a na Slavii, los asi o moc náročnější být nemohl, že?

„Jasně. Ale můžeme na to pohlížet i tak, že jsme si vyzkoušeli dva nejsilnější soupeře a teď už by se nám mohlo hrát jen líp. Snad se v dalších zápasech dostaneme víc do kombinační hry a budeme i na míči.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Musa, 84. Tecl Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Mo. Tijani, Bořil (C) – Olayinka (90+1. Holeš), Stanciu, Zima, Ševčík, Provod (67. Masopust) – Musa (72. Tecl). Hosté: Fendrich – Hrabina (84. Hošek), Rychlý, Hnaníček, Žídek (C) – Mondek (59. Zapalač), Zavadil, Texl (72. Juřena), Jan Řezníček, Dordić – Železník. Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Hellebrand, Masopust, Frydrych, Felipe, Tecl Hosté: Šrom, Harazim, Jursa, Schaffartzik, Zapalač, Hošek, Juřena Karty Domácí: Mo. Tijani Hosté: Hrabina, Železník, Rychlý, Hnaníček, Zapalač Rozhodčí Ginzel – Vitner, Novák Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 16 319 diváků

