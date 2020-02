Nahradit Součka? Zima debutoval za jedna: Lidi si na něj musí zvyknout! | iSport.cz

Hledání nástupce Tomáše Součka má pro Slavii nadějný vývoj. Jistě, z jednoho utkání nelze vyvozovat radikální soudy, ovšem teenager David Zima obstál proti Opavě (2:0) na pozici defenzivního záložníka velice slušně a naznačil, že v Edenu věděli, proč za něj do Olomouce poslali třicet milionů korun. „Jsem z něj nadšený na to, že je tu tři týdny. Je lepší, než jsem si myslel,“ liboval si trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

Je bezprostřední a bezelstný. David Zima si zvyká na život v českém velkoklubu a nyní i na roli štítového záložníka. „Prvních dvacet minut jsem byl totálně zmatený,“ vykládal upřímně debutant v sestavě Slavie po výhře 2:0 nad Opavou. „On je zmatený furt, v jídelně, v posilovně. Pořád se něčemu diví, ale v dobrém slova smyslu. Sedí mi to k němu a vůbec mě to nepřekvapuje,“ mávl nad Zimovými rozpaky rukou kouč ligového lídra Jindřich Trpišovský a usmíval se.

Důvodů k radosti měl víc, výkon nadějného maturanta byl jedním z nich. Zima proti předposlednímu celku tabulky na nezvyklé pozici zaujal. Normálně je stoperem, ale Trpišovský ho vytáhl v sestavě o patro výš a zahrnul ho do konkurzu na uvolněné místo po Tomáši Součkovi. „Byla to pro mě premiéra na tomhle postu. Asi dvě hodiny jsem se díval na videa, jak na něm hrál Tomáš Souček. Měl jsem je nachystaná od trenérů jako domácí úkol, sledoval jsem je po večerech,“ líčil mladík, který si v sobotu připsal teprve třetí ligový start.

V Edenu se ve své premiéře uvedl velmi dobře. Nehádali byste, že ve středu pole hraje poprvé. Působil sebevědomě, nebál se a nabízel se. „Chtěl být všude. Po prvním poločase měl naběháno o 1150 metrů víc než kdokoliv jiný na hřišti. Unavil se a v 94. minutě chytil křeč do celého těla,“ upozornil Trpišovský na enormní aktivitu třicetimilionové posily z Olomouce.

Zima se při rozehrávce stahoval mezi stopery, neostýchal se vyrazit vpřed. V první půli se cpal před opavskou bránou do hlavičky, ale míč netrefil ideálně. Po přestávce narýsoval gólovou přihrávku na Petera Olayinku, jehož branka pak ale neplatila kvůli ofsajdovému postavení Petara Musy. Dostal se i do slibného zakončení, ale z hranice pokutového území střílel nad. „Menší nervozitu jsem cítil, ale během prvních deseti minut opadla. Pak už jsem byl v pohodě. Užil jsem si to, fanoušci tady jsou fakt skvělí,“ rozplýval se Zima.

„Nechci ho přeceňovat po prvním výkonu, člověk ty věci musí potvrzovat, ale já jsem z něj nadšený na to, že je tu tři týdny. Je lepší, než jsem si myslel. Myslím, že lidi si na něj musejí trochu zvyknout, pohybově je atypický podobně jako Suk (Souček), když začínal. Jeho užitečnost pro tým je však obrovská,“ vypíchl Trpišovský.

Takže se ze Zimy stává defenzivní záložník? „Teoreticky ano, ale vše je otevřené. Budu hrát na každém postu, kam mě trenér postaví, a budu za to vděčný,“ konstatoval devatenáctiletý hráč.

To, že se ničím moc nezatěžuje, doložil, když popisoval, jak prožíval týden po prohře na Bohemians. „Bylo to poměrně složité. Ale takhle, v Olomouci jsme to mívali docela často, tedy že po porážce přišel klíčový okamžik, a bylo potřeba ho zvládnout. Nezaskočilo mě to. Já si z toho těžkou hlavu nedělám, soustředím se na sebe. Takový jsem vždycky byl a asi i budu,“ usmál se Zima.