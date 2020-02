Skvělý Zahustel! Hosta ze Sparty chválil i kouč Svědík. Kliment potřebuje čas | iSport.cz

V prvním jarním utkání dostal šanci na dvaadvacet minut, proti Mladé Boleslavi (0:0) strávil Ondřej Zahustel na trávníku totožný úsek hry. V jedné věci byl ale výrazný rozdíl. Ve výkonu. Jestliže na úvod se proti Baníku rozhlížel, o týden později už za to vzal.

Po výměně za Milana Petrželu vyváženě Zahustel pracoval na obou stranách hřiště. Spolehlivý v defenzivě, zdatný v podpoře útoku. „S jeho příchodem se nám na pravé straně ofenziva zvedla, čímž nechci říct, že Petržela neměl v zápase zajímavé momenty. Ondru jsme dali napravo, trochu jsme přeskupili formace a myslím, že do konce zápasu nám to fungovalo,“ pochvaloval si Martin Svědík, trenér Slovácka.

V dvaaosmdesáté minutě mohl Zahustel zápas rozhodnout. Hráč, jenž je ve Slovácku na hostování ze Sparty, se nikým neobtěžován dostal ke střele v šestnáctce, ovšem s největší šancí hostů v celém utkání nenaložil dobře. Trefil jen skvěle postaveného gólmana Jana Šedu. Procpat míč do sítě, byl za hrdinu. V příštím kole se v Uherském Hradišti budou dít věci, Slovácko hostí Slavii. Přijde už Zahustelův čas a naskočí v základní sestavě? Spíš ne…

„Čekáme, až se dostane do zátěže a něco odehraje. Pokud někoho postavím od začátku, potřebuju, aby okamžitě šlapal. A to Ondra zatím nezvládne. I na tréninku vidím, že mu po nějakém úseku dojde síla. Všechno má svůj čas. Příště máme Slavii, v dalším týdnu hrajeme vložený pohár. To už bych chtěl, aby někteří hráči byli připravení od první minuty,“ vysvětlit Svědík po bezbrankovém duelu v Mladé Boleslavi.

Poté, co se Zahustel v druhé polovině ledna připojil ke Slovácku, připustil, že si musí zvyknout na zcela odlišný způsob hry. Ve Spartě byl zvyklý na něco jiného. Ta toužila být dominantní na míči, kdežto Svědíkův tým spíše důsledně a obětavě brání, po zisku míče pak přechází k rychlým kontrům. V tom by se mohl osmadvacetiletý hráč vyžívat. Jakmile protáhne krok a nabere rychlost, špatně se zastavuje. „Může mi to vyhovovat, mám rád náběhy za obranu,“ pravil během zimní pauzy. V Mladé Boleslavi ukázal zajímavou perspektivu.

To se však už nedá říct o další výrazné zimní posile – útočníku Janu Klimentovi. Na rozdíl od Zahustela vkročil na plac v zahajovací sestavě, do utkání se ale vůbec nedostal. Když jedinkrát utekl do brejku, uvízl po přihrávce Milana Petržely v ofsajdu.

„V druhém poločase už nám nic nepřinášel, navíc přišly dvě tři lehké ztráty, tak jsem ho střídal. Nicméně mu dejme čas. Honza si prošel několika zraněními, chybí mu zápasová praxe. Věřím, že se do toho dostane,“ pronesl Svědík.

Štika podzimní části FORTUNA:LIGY sice vydřela v Mladé Boleslavi první jarní bod, ovšem během dvou kol si pohoršila o tři příčky. Nyní figuruje na deváté pozici.