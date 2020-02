Sáček po další prohře: Tabulka bije do očí. S Kotalem víc trénujeme | iSport.cz

Vrátil se do středu zálohy, kde to má nejradši. Po podzimní anabázi na pravém kraji obrany se Michal Sáček opět mohl podílet na ofenzivních akcích Sparty. Jenže v Olomouci (0:1) rudý soubor tvrdě narazil. Letenští trestuhodně pálili šance a odjeli do Prahy bez bodů. Ve FORTUNA:LIZE už potřetí v řadě. „Ohromné zklamání. Jsme naštvaní sami na sebe,“ kál se Sáček po utkání.

Pod novým koučem Václavem Kotalem se chtěl vyšvihnout. Navíc v záložní řadě po boku Bořka Dočkala a Guélora Kangy. Kreativní střed se Spartě na Hané nedal upřít. Jenže ani to na výhru nestačilo. Především kvůli špatné koncovce.

„Nějaké šance jsme měli. Myslím, že i dost centrů ze stran chodilo. Ale nevyřešili jsme to dobře ve finální fázi. Nikdy jsme nenašli toho správného hráče, který by vstřelil gól. A my si ho necháme dát z rohu… To je špatné. Nemělo by se to stávat,“ štvalo Sáčka, který zápas po střídání Dočkala dohrával s kapitánskou páskou.

Čím si jeden z nejdéle sloužících sparťanů vysvětluje střeleckou proměnu oproti podzimu? Zatímco na Letné s Olomoucí rozjela Sparta přestřelku, jež skončila 3:3, v odvetě nestačily ani tři ložené šance k tomu, aby se rudí dočkali gólu.

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:0. Nepovedený Kotalův debut, Letenští znovu prohráli

„Vůbec netuším, co se to s námi děje. Šli jsme asi dvakrát sami na bránu. Ani jednou jsme to neproměnili. Je to jen o nás. Musíme se podívat na video, co jsme udělali špatně, vyhodnotit si to a připravit se lépe na Zlín.“

Že by šlo o problém, který se hráčům dostal do podvědomí už během zimní přípravy ve španělské Marbelle, kde tým padl ve všech třech duelech, Sáček však odmítá. „To si nemyslím. My se do šancí dostaneme, s tím není problém, ale bohužel je neproměňujeme.“

Probrat tým zatím nedokázal ani Václav Kotal, který k mužstvu přišel od třetiligové rezervy a nahradil odvolaného Václava Jílka. Podle Sáčka však určitě změny už přišly. „Trénujeme víc,“ vyhrkl bez přemýšlení. „Jinak hodnotit to po čtyřech dnech je zatím těžké,“ dodal vzápětí.

Ani to ale na výhru proti Sigmě nestačilo. „Bohužel to opět nevyšlo. Zase jsme prohráli, takže jsme pochopitelně zklamaní a naštvaní sami na sebe. Nezbývá než to doma už konečně zlomit a začít vyhrávat. Nic jiného v tuto chvíli nepřipadá v úvahu. Musíme začít makat,“ burcuje třiadvacetiletý záložník.

Jenže z původního boje o druhé místo se stává bitva o udržení se ve Skupině o titul. Tak vážné to s rudými je. Aktuálně mají na šesté příčce stejně bodů (33) jako má deváté Slovácko.

„Když se podíváme na tabulku, tak to bije do očí. Sparta měla být úplně někde jinde,“ posteskl si Sáček.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27. Chytil Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek – Hála (86. Zahradníček), Greššák, Breite, Houska (C), Falta (63. Pilař) – Chytil (74. Yunis). Hosté: Heča – Vindheim, Mandjeck, Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (88. Karabec), Sáček, Kanga, Dočkal (C) (77. Graiciar), Plavšić (77. Tetteh) – Hložek. Náhradníci Domácí: Buchta, Látal, Pilař, Kerbr, Zahradníček, González, Yunis Hosté: Bičík, Costa, Štetina, Lischka, Graiciar, Tetteh, Karabec Karty Domácí: Látal Radoslav, Yunis, Greššák, Houska Hosté: Vindheim, Hancko Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 7456 diváků

