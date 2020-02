Zbitý Sýkora omluvu Filla nebral: Rozhodčí asi měli zrovna zavřené oči | iSport.cz

Dostal pořádně naloženo. Jablonecký záložník Jan Sýkora musel v dohrávce 22. kola FORTUNA:LIGY v Ostravě (1:1) rozdýchávat dva ostré střety s Martinem Fillem. Naštvaný Petr Rada se marně dožadoval vyloučení, Fillo za srážku mimo hru z 61. minuty neviděl ani žlutou kartu. Po zápase si se Sýkorou podával ruce a omlouval se mu. Ten ale náladu na družbu neměl. „Kdyby se omlouval za zákroky, které neudělal úmyslně, tak bych to bral, ale tohle bylo úmyslné. Takže to beru s rezervou,“ komentoval Sýkora.

Jak jste viděl ostré střety s Fillem? Zejména při srážce z 61. minuty by se mohlo spekulovat o kartě.

„Nebylo to vůbec spekulativní, ale to musí posoudit rozhodčí. Bylo to v televizi, takže to všichni uvidí. Já se k tomu nechci vyjadřovat.“

Martin Fillo říkal, že jste do něj narazil.

(ušklíbne se) „Jo, aha. Já jsem se koukal na balon, Martin Fillo se na mě podíval a pak mi dal klasický strom. Za to tady dostal Milan Baroš červenou po zákroku na Tomáše Součka. Nevím, je to věc rozhodčího, moje ne.“

Baník - Jablonec: Střet Filla se Sýkorou mimo hru zůstal nepotrestán

I ve 47. minutě jste se potkali hlavami hodně ostře, to jste viděl jak?

„Tam jsem si hodil balon a Martin se celou dobu díval na mě a záměrně mi dal strom. Kdyby se otočil, chtěl běžet a já do něj narazil, tak je to něco jiného. Ale to je věc rozhodčích. Je tam pomezní, čtvrtý rozhodčí, ale asi měli v tu chvíli zrovna zavřené oči.“

Měli jste za sebou nějakou historii, že po vás Fillo takto šel?

„Neměli, asi chtěl eliminovat nějaké mé přednosti a mé silné stránky, což se mu do značné míry povedlo.“

Po zápase se vám omlouval, berete omluvu?

„Kdyby se omlouval za zákroky, které neudělal úmyslně, tak bych to bral, ale tohle bylo úmyslné. Takže to beru s rezervou.“

Jakou má pro vás cenu bod za remízu 1:1?

„Bod zvenku má vždycky cenu, navíc tady v Ostravě. Moc tady týmy vyhrávat nebudou, přesvědčili jsme se o tom sami, takže my si ho ceníme.“

SESTŘIH: Baník - Jablonec 1:1. Rychlé góly, duel nedohrál vyloučený Krob

Neuspal vás rychlý gól z první střely? V 6. minutě jste vedli 1:0.

„Neuspal, spíš jsme měli horší pohyb, než Baník. Líp se nabízeli, což jsme chtěli do druhé půle změnit. To se nám jakžtakž povedlo, ale stejně měl Baník nějaké šance, takže pro nás bod dobrý.“

Za celý zápas jste měli jen dvě střely na branku, to soupeř bránil tak dobře?

„Těžko říct, určitě nám chyběl pohyb a málo jsme Dolyho (Martina Doležala) doplňovali.“

Řadu skvělých zákroků měl brankář Vlastimil Hrubý. Podržel vás?

„Vlasta nás drží často. Je vidět, že je v pohodě. Hodně nám zákroky pomáhá a je to na nás vepředu, abychom dávali góly.“

Emanuel Marek, sudí VAR pro O2 TV o střetu Martina Filla s Janem Sýkorou

„Z dostupných záběrů nám přišlo, že tento přestupek není na udělení červené karty. Pro nás to bylo na žlutou, kdy hráč šel tělem do těla hráče bez míče, ale ruce zůstaly dole, nešel do oblasti hlavy, proto nemohla být udělena červená karta.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Kuzmanović Hosté: 6. V. Kubista Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) – Jánoš (64. Kaloč), R. Hrubý (18. Jirásek) – de Azevedo (80. Smola), Kuzmanović, Potočný – O. Šašinka. Hosté: V. Hrubý – Li. Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Hübschman (C) – T. Pilík (64. Pleštil), V. Kubista, Považanec (87. Hämäläinen), Sýkora (90+1. Jeřábek) – Doležal. Náhradníci Domácí: Budinský, Holzer, Svozil, Kaloč, Jirásek, Smola, Reiter Hosté: Hanuš, Jeřábek, Hämäläinen, Acosta, Chramosta, Pleštil, Peřina Karty Domácí: Fleišman, de Azevedo Hosté: Krob, Doležal, V. Kubista, Krob Rozhodčí Pechanec – Dobrovolný, Poživil Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 9945 diváků

Baník - Jablonec: Trenér Rada končil zápas v emocích a hrozil kameramanovi

Baník - Jablonec: Krob fauloval Filla a po druhé žluté kartě byl vyloučen

Baník - Jablonec: Byl míč za čarou? Laštůvka vyškrábl hlavičku Jugase s vypětím všech sil