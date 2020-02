LIGOVÝ INSIDER: Bucha roste pro reprezentaci, ve Spartě je to o psychice | iSport.cz

Léčba Václavem Kotalem zatím nezabrala a Sparta po porážce s Libercem nestačila ani na olomouckou Sigmu. Na šestém místě tabulky FORTUNA:LIGY má stejně bodů jako deváté Slovácko, a to třiatřicet. Naopak Plzeň pod novým koučem Adrianem Guľou šlape naplno a po Opavě smetla doma i Příbram. „Plzeňská forma mě ani nepřekvapuje. Hráči s novým trenérem dostali impuls a teď měli dva lehčí soupeře,“ říká v tradičním pořadu Ligový insider bývalý reprezentační obránce Martin Jiránek.

Západočeši pod Guľou působí energicky, zrychlili hru a s celky ze spodku tabulky neměli slitování. Přestože pravý test Plzeň čeká až v příštím kole s Jabloncem, lze tvrdit, že vstup do fotbalového jara se jí vydařil.

„Opava i Příbram byli papírově slabšími soupeři, ale vstup do ligy po jakékoli přípravě, ať už letní nebo zimní, je pokaždé těžký. Hráče to ale baví a Plzeň hraje s chutí. Oproti Plzni pod Pavlem Vrbou tolik změn nevidím, hráči ovšem věří tomu, co jim ordinuje nový trenér Guľa,“ pokračuje někdejší zadák Spartaku Moskva nebo anglického Birminghamu.

LIGOVÝ INSIDER: Bucha roste pro reprezentaci, ve Spartě je to o psychice

Proti Příbrami zaznamenal hattrick Pavel Bucha, který záhy začal být srovnáván s Vladimírem Daridou. „Bucha hrál výborně už v Mladé Boleslavi, a když bude takto pokračovat, jistě brzy nakoukne do reprezentace. Má cit pro hru, dobré vidění hřiště a v Boleslavi měl dobrého učitele v podobě Marka Matějovského,“ všímá si Jiránek.

Týmem, který se nadále trápí, zůstává Sparta. Její trenér Kotal provedl hned pět změn v sestavě, do středu obrany vedle sebe umístil Hancka s Mandjeckem a na hrot útoku poslal Adama Hložka. Bodový efekt se ovšem nedostavil.

„Promíchání sestavy pomohlo, jenže se bavíme o výsledku, který Sparta nemá. Hložek se neprosadil, útočník je ale vždy závislý na záložnících, kteří mu tvoří servis. Takže to měl těžké. Sparta se musí chytit jedním vítězným zápasem, třeba ušmudlaným, což by jí psychicky pomohlo,“ dodává vítěz anglického Ligového poháru s Birminghamem.

TOP góly 22. kola: Buchova paráda nebo Teclův ťukes

Baník - Jablonec: Trenér Rada končil zápas v emocích a hrozil kameramanovi

SESTŘIH: Baník - Jablonec 1:1. Rychlé góly, duel nedohrál vyloučený Krob

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:0. Nepovedený Kotalův debut, Letenští znovu prohráli

SESTŘIH: Plzeň - Příbram 4:0. Kanonáda, Bucha se blýskl hattrickem