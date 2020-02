Trumfové eso pro Příbram? Starka láká exreprezentačního kouče Jarolíma! | iSport.cz

Lukáš Kalvach se raduje s Pavlem Buchou ze šťastné trefy do sítě Příbrami • Barbora Reichová (Sport)

Viktoria se už ve 4. minutě utkání proti Příbrami dostala do vedení, šťastnou střelou se prosadil Lukáš Kalvach • Barbora Reichová (Sport)

Příbramský trenér Roman Nádvorník měl v úvodu hodně práce, jeho hráči totiž nevstoupili do utkání zrovna ideálně • Barbora Reichová (Sport)

Jean-David Beauguel se poctivě vracel i do defenzivy, skluzem zastavil Soufiane Dramého • Barbora Reichová (Sport)

Exreprezentační kouč Karel Jarolím by mohl jít trénovat zachraňující se Příbram • Koláž iSport.cz

Možná se blíží návrat do míst, kde to všechno kdysi dávno začalo. Před více než 22 lety rozjel právě u Litavky pod Jaroslavem Starkou svou trenérskou kariéru Karel Jarolím. Příbramský šéf měl oslovit na místo odvolaného Romana Nádvorníka právě zkušené eso. Ve hře je prý i varianta, že by tým převzali Jarolímovi synové David a Lukáš zaštítění profilicencí současného asistenta Petra Čuhela, zatímco otec by si mohl fungovat jako moudrý rádce.

Ve chvíli, kdy byl už bývalému kouči Nádvorníkovi oznámen konec ve funkci, ještě neměl Starka vymyšlenou a podchycenou jeho náhradu.

„Teď jednám a uvidíme. Nic konkrétního zatím říkat nechci, protože je těžké odhadnout, jak to dopadne,“ platil stav popsaný Starkou k úternímu odpoledni.

První měl od něj dostat nabídku Petr Čuhel, kterého si Nádvorník přivedl jako svého asistenta na začátku zimní přípravy místo Radka Kronďáka.

Čuhelova odpověď ale měla znít, že na dlouhodobou štaci hlavního kouče v Příbrami to nevidí. Podle informací Sportu má být ale svolný odtrénovat alespoň nejbližší ligový duel – doma s Mladou Boleslaví. Tedy v případě, že by se vedení nepodařilo přivést náhradu dřív.

Anebo by se mohla „využít“ alespoň Čuhelova profilicence. To v případě, že by na Nádvorníkovo místo nastoupili synové Karla Jarolíma David a Lukáš, tak bombastická akce se prý u Litavky chystá.

S tím, že nabídku má údajně i hlava slavné fotbalové rodiny, bývalý kouč reprezentace a právě i Příbrami, kde v sezoně 1997/98 zahajoval svou trenérskou kariéru.

Že by se Karel Jarolím znovu spojil s Jaroslavem Starkou? Ve hře o záchranu by to byl nečekaný trumf zkušeného šíbra.

Nádvorník slavil rok ve funkci trenéra 1. FK Příbram. „Nedožil“ se toho, vedení ho po 35 soutěžních zápasech a zvláště pak po úvodních dvou jarních prohrách 0:4 s Jabloncem a Viktorií Plzeň odvolalo.

„Vím, že po takových zápasech je to vůči Romanovi trochu tvrdé, možná by si zasloužilo vyhodit spíš pár hráčů. Ale k velké obměně kádru došlo v zimní přestávce, přesto jsem z týmu necítil dost nasazení, energie, proto to takhle dopadlo,“ řekl Sportu šéf Středočechů Jaroslav Starka.

„Mám Romana rád, budu ho vždycky mít za pracovitého a obětavého člověka, z takových kroků nemám radost,“ tvrdí Starka.

Svědci se shodují, že konec tušil Roman Nádvorník hned po konci druhého jarního zápasu v Plzni, kde Příbram žuchla stejně drsně jako o týden dřív v Jablonci – 0:4.

„Majitel se takhle rozhodl, beru to. Náš vztah byl vždycky férový, proto nemám potřebu se chovat uraženě. Víc bych to ale komentovat nechtěl,“ odpověděl stručně na dotaz Sportu Nádvorník.

SESTŘIH: Jablonec - Příbram 4:0. Hosté neměli nárok, dvakrát pálil Sýkora

RUDEJ FANDA: Co chápe Kotal a Jílek ne. Budějky nad námi? Dřív sci-fi

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Proč proběhly zmatky s VAR u Hložka? Fillo měl vidět červenou

LIGOVÝ INSIDER: Bucha roste pro reprezentaci, ve Spartě je to o psychice