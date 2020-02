Navrátil zapomněl, jak se střílí góly. Slovácku je vděčný, Olomouc odmítl | iSport.cz

Každý týden si říká: Teď už to tam padne. Musí… A ono nic. Střelecká sterilita ofenzivního záložníka Jana Navrátila (29) vybízí k černému humoru, v kabině Slovácka je ho plno. „Kluci mě popichují, že už gól nedám nikdy,“ dává k dobru jednu z častých hlášek. Jenže terči štiplavých poznámek tolik do smíchu není. Dlouho tahá u nohy balvan. Za posledních čtyřiaosmdesát zápasů, z nichž naprostou většinu odehrál v základní sestavě, vstřelil jediný gól! Nicméně šance ve Slovácku si váží a chystá se podepsat novou smlouvu, když odmítl i zájem mateřské Sigmy Olomouc.

Za Slovácko dal Jan Navrátil za více než tři roky jen čtyři góly. Navíc ani jednou jeho zásah nepomohl k vítězství. „To jsem ani nevěděl. O to je to horší,“ povzdechne si rodák z Troubek. Vlastně je to docela záhada. Drobný záložník patří k oporám týmu, technicky a rychlostně je ve FORTUNA:LIZE špička. Navíc dře, pomáhá do obrany. Jen koncovku má tristní. „Říkal jsem, si, že za stavu 3:0 půjdu na penaltu,“ usměje se.

Jak nesete vaši bídnou střeleckou bilanci?

„Není to o tom, že bych si nevěřil, ale mám to hodně v hlavě. Vždycky jsem nějaké góly dával. Ani už nevím, co změnit. Přemýšlel jsem o tom tak moc…Možná je lepší vůbec nepřemýšlet a jít do zápasu s čistou hlavou. Doufat, že se štěstí otočí a bude to zase jako předtím. Měl jsem období, kdy jsem si říkal, že už to není možné. Že jsem snad někoho urazil.“

Změnil jste rituály?

„Vždycky něco změním, ale absolutně to tam nepadá. Minulou půl sezonu jsem měl i smůlu. Balon letěl do brány a soupeř to vyhlavičkoval. Nebo se to blbě odrazilo. Je to zakleté, různá shoda náhod. Strašně mě to mrzí. Fanoušci by si ode mě nějaký gól zasloužili. Pořád mě podporují. Na domácím hřišti jsem ještě za Slovácko neskóroval. I spoluhráči vidí, že se tím trápím. Povzbuzují mě. Ale nemůžu věšet hlavu a užírat se tím. Snažím se pomoct týmu jinak. I nahrát na gól je fajn.“

NAVRÁTIL VE SLOVÁCKU sezona zápasy góly 2016/17

(podzim v Liberci s bilancí 10/0) 14 3 2017/18 29 0 2018/19 32 1 2019/20 31 0

Trefujete se aspoň na tréninku?

„Když mi to v týdnu padá, říkám si, že už to může přijít. Možná si to moc dávám do hlavy. Kluci si z toho samozřejmě dělají srandu. Ale já sám cítím, že je to blbý. Mám od sebe větší očekávání. Tohle je pro mě zklamání. Na hráče se hned dívá jinak, když dává góly. Spousta lidí neřeší, jak hraje. Když vidí čísla, řeknou si, že je super. I když výkony nemusí být tak dobré. Někdy si říkám, že to herně nebylo špatné, ale v hlavě furt mám, že ten gól tam není. Musím tomu jít naproti.“

Dá se říct, že vám chybí zabijácký instinkt?

„Je fakt, že máme zavírat zadní tyč a někdy tam nejsem. To nám trenér hodně vyčítá. Na začátku kariéry v Olomouci jsem góly dával. Neřešil jsem, jestli něco dělám špatně. Prostě jsem do toho šel po hlavě a vytvářel si šance. Ale jsem spíš typ, který se snaží někoho najít. Málo to beru na sebe. Nejsem v koncovce „svině“, jak se říká. Už by to chtělo něco dát. Třeba by mi to pomohlo i psychicky, abych se v tom tolik neutápěl. Třicátý gól v lize je nějaký zakletý. Uvidíme, jestli to tam vůbec někdy spadne. (smích) I trenér Svědík už mi chtěl vypsat nějakou prémii. Hecovačky jsou. Myslím, že všichni by byli rádi, kdyby to tam padlo.“

Necháte se inspirovat světovými střelci?

„Mně se spíš líbí hezký fotbal. (úsměv) Když je to kombinační a vypadá to pěkně.“

Martin Svědík, kouč Slovácka „Všechny nás mrzí, že to tam Navrcovi nepadá. Jeden gól za osmdesát čtyři zápasů je u ofenzivního hráče samozřejmě málo. Měl by jich mít na svém kontě víc. Za mě je to hodně v hlavě a v kvalitě řešení finální fáze. Potřeboval by víc klidu. V koncovce mu to nejde, ale zase má asistence a dělá pro mužstvo černou práci. Navrc je rychlostní hráč. Na tréninku kolikrát gól dá, ale samotný zápas, to je velký rozdíl. V utkání je na vše míň času, jste pod tlakem. I když se snažíme simulovat situace, aby to bylo na tréninku podobné. Všichni mu přejeme, aby branky dával. Celému mužstvu by to hodně pomohlo. Ale víme, že jich od něj nemůžeme čekat hafo.“

Chtěla ho Sigma. Ale rozhodl se, že zůstane

Zatímco Jan Juroška a Tomáš Zajíc končící kontrakty ve Slovácku neprodloužili a po sezoně půjdou za lepším, Jan Navrátil se rozhodl, že novou dohodu podepíše. Navzdory zájmu mateřské Sigmy Olomouc. „Klub mi podal pomocnou ruku, když mě koupil z Liberce. I tohle teď rozhodovalo. Snažím se mu to vrátit,“ vysvětluje brzy třicetiletý záložník.

Olomoucký odchovanec nezapomněl, v jaké situaci byl před třemi lety. Angažmá v Liberci mu nesedlo, tehdy také začalo jeho střelecké soužení. Zimní přesun do Uherského Hradiště jeho kariéru opět nakopl. Tohle všechno má Navrátil v živé paměti, proto se k nabídce nové smlouvy postavil vstřícně. „Víceméně jsme domluveni,“ přiznal včera.

Hodit dohodu na papír už je jen formalita. „Furt jsem o tom přemýšlel a sám jsem si vyhodnotil, že bych tady asi ještě zůstal. Bylo by nefér odejít,“ myslí si rychlonohý krajní halv, o jehož návrat projevila interes Sigma. V jejím dresu zažil Navrátil nejplodnější léta. V ročníku 2012/2013 nasázel dokonce šest gólů. Ano, takový to byl snajpr...

Do známého prostředí ho to docela táhlo. Ovšem ve finále zvolil prodloužení spolupráce se Slováckem. Údajně nedošlo ke shodě na podmínkách. Sigma nebyla schopna splnit Navrátilovy požadavky. „Nebyla to super nabídka, která by mě ohromila,“ přiznává hráč s tím, že o délce kontraktu nakonec ani řeč nebyla.

Autor devětadvaceti ligových branek se může v klidu chystat na nedělní šlágr se Slavií. Blízkou budoucnost má pořešenou. Na mistra se hodlá Svědíkova parta vytáhnout, vymazat škaredou nulu z jarního střeleckého konta. „Hlavně doma cítíme šanci,“ přiznává zkušený záložník. „Slavia je nová. Minulou půlsezonu to byl válec. Teď jí odešli klíčoví hráči. I ti, co doskakovali, byli zkušení. Musíme za tím jít a ukázat, co v nás je,“ burcuje.

Kdyby Navrátil v koncovce konečně ukázal, že to v něm taky je, Slovácku by to určitě bodlo.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slovácko 0:0. Dlouho šeď a bída. Šance až po přestávce