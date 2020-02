Grygera: Moje kancelář je auto. Jezdí se učit k Nedvědovi do Juventusu | iSport.cz

Kariéru ukončil před osmi lety. Zdeněk Grygera už dávno není tím, kdo přitahuje největší pozornost, místo hraní ale fotbalový klub řídí. Byl u toho, když hrál Fastav Evropskou ligu a aktuálně zastává u „ševců“ pozici generálního ředitele. To on řídí stavbu týmu a vyjednává o přestupech.

„Dneska si myslím, že auto je moje hlavní kancelář, protože většina jednání i přestupech se odehrává v Praze, takže často jezdím do Prahy. V Lize jednou hrajete doma, ale pak zas venku, takže cestujete po celé republice. Do toho máte kancelář na stadionu, kde řešíte ostatní věci. Času to zabere hodně.

Svůj životní fotbalový sen – hrát v Juventusu – si splnil. A i po kariéře do severní Itálie jezdí. Nejen nakupovat a jíst, ale také se okoukávat, jak funguje opravdu velký fotbalový klub. Průvodcem mu není nikdo jiný než kamarád a viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd. Představy, že přenese fungování „staré dámy“ na Valašsko už ale opustil.

„Měl jsem velké oči. Mám pořád hodně informací díky kontaktům. S Pavlem si voláme často a jsme v kontaktu. V Juventusu mám vždycky dveře otevřené. Kdykoli tam můžu přijet a několikrát jsem tam byl Ale rozdíl mezi Juventusem a Zlínem je tak veliký, že jen máloco může být podobné. Občas si můžete jen vzít nějaké poznatky, které chcete posunout realizačnímu týmu, ale aplikovat všechno je nemožné,“ poznal Grygera.

Pavel Nedvěd to funkcionářsky zatím dotáhl nejdál, ale slušnou kariéru mají i další reprezentanti z bronzového EURA 2004. Marek Jankulovski je sportovním ředitelem v Ostravě, Štěpán Vachoušek v Teplicích, Tomáš Rosický na Spartě. „Na Letné se vždy potkáme a tady Tomáš byl dvakrát. Bavíme se každý o svém týmu. Jsem rád, že Tomáš působí v týmu, jako je Sparta. Teď mu tu situaci nezávidím, ale tím si každý musí projít.“

I díky společným letům v reprezentaci mohou být jednání třeba o přestupech příjemnější – setkávají se staří známí.

„Je to příjemné v tom, že když jedu na Baník, tak si s Markem můžeme zavolat a povykládat si. Máte tam otevřené dveře. V den zápasu ale jednání nikdy nejsou a pokud je to během přestupního termínu, tak nikdy na sebe nehledáme negativní věci. Ale většinou je to dané: Buď chcete, nebo nechcete. Bývá tam nějaká cifra a buď to vyjde, nebo ne. Jak jsme všichni něčím prošli, tak to chápeme a nevnímáme to zle, ani když to nedopadne,“ prozrazuje ředitel Zlína.

