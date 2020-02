Plzeňské dilema. Před Jabloncem šest opor v ohrožení, blíží se Sparta | iSport.cz

Dvě výhry (Opava, Příbram), skóre 7:0. Pohodový vstup do jarní fáze FORTUNA:LIGY znamená v Plzni klid na práci, obzvlášť důležitý při rozjezdu nové éry pod trenérem Adrianem Guľou. V sobotu čeká Západočechy první vážná zkouška. Viktoria jede do Jablonce, kde bude hájit druhé místo. Naposledy si odvezla ze Střelnice trojku, teď chce urvat tři body. Musí si ale dávat pozor na disciplínu - šest důležitých členů kádru je v karetním ohrožení pro další ligový duel s Českými Budějovicemi, případně za 14 dní na Spartě.

Plzeň by na Jablonec měla jít takřka v plném stavu, na maroce zůstávají pouze dlouhodobě zranění záložníci Ubong Ekpai a Marko Alvir. Do sestavy se minulý týden vrátil David Limberský, do kupy se dává i Aleš Čermák.

Hned šest hráčů Plzně ale pojede na sever Čech s karetní hrozbou. Tři žluté už v sezoně nasbírali Pavel Bucha, David Limberský, Radim Řezník, Lukáš Hejda, Jan Kopic a Aleš Čermák. Další napomenutí pro ně automaticky znamená trest pro následující ligové utkání s Českými Budějovicemi.

Až na Čermáka, který se vrací po zranění, jde o členy základní sestavy, mezi nimi figurují tři zkušené pilíře obranné linie. Pokud ale karty nevyřadí hráče na domácí souboj proti rozjetým Jihočechům, hrozba trestu potrvá na následující šlágr na Spartě. A tam samozřejmě chce jet Viktoria v co nejsilnějším složení. U hráčů vyvstává dilema, zda se raději nevykartovat pro duel s Budějovicemi, než riskovat až na Letnou...

V klubu zatím šlape vše jak na drátkách. Plzeň vstoupila do jara výborně, jako favorit vyprovodila ze hřiště Opavu (3:0) i doma Příbram (4:0). „Pomáhá nám to k tomu, aby pracovní atmosféra byla příjemná, aby kluci ukazovali na tréninku svou kvalitu a byli uvolnění. Ukazuje se jejich kvalita. Zároveň ale mají dost zkušeností na to, aby věděli, že na příjemných věcech, které jsou za námi, se dá stavět, ale nedá se na ně spoléhat,“ upozornil na klubových stránkách trenér Adrian Guľa.

V Jablonci půjde o tuhý boj dvou přímých konkurentů o druhé místo. „Už jsme si řekli, že každý zápas je pro nás důežitý, obzvlášť ten nejbližší, Umocňuje to postavení mužstev tabulce, ale i bez ohledu na to by pro nás zápas byl velmi podstatný, chceme ho dotáhnout do vítězství,“ pravil Guľa.

Tři poslední vzájemné zápasy Viktoria proti Jablonci zvládla (3:2, 2:1, 1:0). Jenže pokaždé měla v zádech vlastní diváky. Na jablonecké Střelnici hrála naposledy před rokem a půl (24. září 2018) a v utkání vybouchla 0:3. Například Daniel Kolář tehdy odehrál jeden z nejhorších zápasů v Plzni, šlo o jeho poslední utkání v základní sestavě před dlouhou zdravotní pauzou, za Viktorii před ukončením kariéry nastoupil od té doby v lize pouze dvakrát.

„Jejich silné stránky známe, pokusíme se je narušit a eliminovat. Budeme hladoví, týmoví a snad získáme, po čem toužíme,“ slíbil Guľa. „Jablonec je ale třetí, takže nás čeká hodně těžký soupeř. Navíc poslední zápas se nám tam nevydařil, takže čekám hodně náročné utkání. Ale my ho chceme vyhrát,“ doplnil záložník Tomáš Hořava.

