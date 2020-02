„Dělník fotbalu“ Kubista: Jsem čistič! Univerzálnost nemusí být výhoda | iSport.cz

Sám se nazývá čističem, nemá problém věci pojmenovat. V mládeži Vojtěch Kubista vtipkoval s bráchou Matějem, že patří k „dělníkům fotbalu“, i tak nakonec kariéru dotáhl až do áčka Jablonce, kde kroutí už osmou sezonu. Do jara navíc vlétl ve velkém stylu, v obou odehraných duelech se trefil a teď vyhlíží Plzeň. Jak si 26letý záložník zvykal na pokřiky Petra Rady, co mu pomohlo v kariéře a proč nebere univerzálnost jen jako výhodu?

Nechat Vojtěcha Kubistu na defenzivním záložníkovi, nebo ho natrvalo přesunout na ofenzivnější post? Dilema Petra Rady není zase tak velké, 26letý jablonecký odchovanec si v obou jarních zápasech důrazně řekl o místo vepředu. Počítat se s ním musí, trefil se totiž proti Příbrami i Baníku, víc jak gól přitom v kariéře ještě za sezonu nedal.

Ze začátku zlehka. Příbram jste porazili 4:0, s Baníkem remizovali 1:1. Co říkáte na vstup do jara?

„Ideální by bylo, kdybychom vyhráli i v Ostravě. Ale po průběhu je pro nás remíza, jak se říká, zlatý bod. Musíme být spokojení, máme čtyři body a teď nás čeká Plzeň. Další těžký oříšek. Uvidíme, jak se s tím popereme.“

Upřímně jsem mockrát neviděl, že by vás soupeř přehrál tak jako Baník. Co se stalo?

„Můžu mluvit jen za mě, podle pocitů z hřiště, ale byli na nás dobře připraveni. Eliminovali naše silné stránky, dobře nám zavřeli Honzu Sýkoru. Nebyli jsme zkrátka tolik ve hře. Na začátku jsme sice dali rychlý gól a kdybychom déle vedení udrželi, mohl by být zápas jiný. Ale to je kdyby. Mají kvalitní tým, což prokázali. Samozřejmě jim asi pomohl i impuls v podobě nového trenéra, do dalších kol bude Baník nepříjemný.“

Teď už k vám. Od zimy hrajete místo zataženějšího ofenzivnějšího záložníka, vrátil jste se tak na místo, kde jste hrál v mládeži. Proč se z vás tehdy vůbec stal defenzivnější typ?

„Máte pravdu. Když začínala Juniorská liga, nastupoval jsem pod trenérem Romanem Skuhravým nahoře. Výš v trojici. Člověk různě rotoval, na defenzivní záložníky jsme asi tehdy ani ještě tolik nehráli. Bylo to spíš o tom, kdo jak chtěl. Ale dostával jsem se dopředu často, baví mě to tam. Postupem času… Co si budeme namlouvat, jsem soudný.