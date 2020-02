Holzer: První gól? Haluz. Po pauze nás Budějovice překvapily, asi byla bouřka | iSport.cz

Mrzely hodně neproměněné možnosti z úvodu za bezbrankového stavu?

„Podíval jsem se na tabuli, běžela 15. minuta a trošku jsem byl naštvaný, protože už to mohlo být 3:0. Tutovky tam opravdu byly, z toho jedna tyčka, dvakrát to tam Drobas (Jaroslav Drobný) skvěle chytnul, za to klobouk dolů. Byli jsme tam ve velkém počtu, jen to proměnit. Škoda, že toho nebylo více, druhá půle mohla z našeho pohledu vypadat lépe a hlavně v ní mohlo být více klidu.“

Adresáty přesných centrů byli ve vápně postupně Potočný, De Azevedo a Kuzmanovič. Nevyčítal jste spoluhráčům, že ve vyložených pozicích střelecky selhali a vy nemáte ani asistenci?

„Asistenci, ani gól. To se stává… Mě hlavně těší, že jsme vyhráli a odskočili Budějovicím, to je pro nás to nejdůležitější.“

Rozhodl o tom výkon z první půle?

„Jsem o tom přesvědčený. To byl náš nejlepší poločas, který jsme zatím pod trenérem Kozlem předvedli. Měli jsme tři nebo čtyři tutovky a z nich jsme dali gól. Paradoxně z té největší haluze. Ale šli jsme si za tím, Budějovice jsme vůbec do ničeho nepustili. Měli tam akorát dvě standardky, tak nás trošku zatlačili.“

SESTŘIH: Č. Budějovice - Baník 0:2. Nádherný duel rozhodl komickým gólem Kuzmanovič Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Od počátku jste provětrával budějovickou obranu. Počítal jste s tím, že od domácí defenzivy dostanete tolik prostoru pro své útočné manévry?

„Překvapený jsem nebyl. Hru Budějovic jsme sledovali a připravovali se na to, že jejich krajní záložníci se hodně stahují do středu a napadají už stopery. To znamená, že jsme se připravovali na to, že když budeme chtít otočit balon z jedné strany na druhou, tak to musíme hrát ne přes stopery, ale na beky, kde prostor je. Tohle nám první poločas vycházelo. Po pauze na to zareagovali a krajní záložníci už tolik nevystupovali na stopery a drželi se s námi.“

Naopak po přestávce jste se trochu stáhli a Dynamo mělo rázem více ze hry. Byl záměr spoléhat hlavně na brejky?

„Kdepak, to bylo hrou Budějovic. Hodně nás domácí překvapili, asi byla bouřka v kabině, protože na nás nastoupili ve velkém stylu. Byli agresivní, dříve u balonu, vyhrávali osobní souboje. Byl to celkově vzato zápas dvou poločasů, každý jsme byli lepší v jednom. Moc jsme si s tím nevěděli rady, ale naštěstí jsme neinkasovali. Nakonec rozhodovalo to, že jsme byli hodně důrazní v naší šestnáctce a až na nějaké střely jsme domácí nepouštěli do žádné tutovky, i když si určitý tlak vytvořili.“

Trochu nečekaně jste nahradil v sestavě Fleišmana. Řekl jste si svým výkonem o pevnější místo v základu?

„Hrál jsem první kolo na Slovácku kvůli tomu, že Flaška (Jiří Fleišman) měl žluté karty. Zápas se mi docela povedl a trenér si mě vzal bokem a mluvil se mnou o zápase s Jabloncem. Teď jsem dostal znovu šanci a cítím se mnohem lépe než minulou sezonu - fyzicky i psychicky. Cítím, že mám trenérovu důvěru a sází na mě, to se hraje mnohem lépe.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 41. Kuzmanović, 89. Smola Sestavy Domácí: Drobný – Čolić, L. Havel, Sivok (C), P. Novák – Čavoš, Havelka, Brandner (62. Mészáros), Javorek (46. Šulc) – Mršić, Schranz (81. Ledecký). Hosté: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Holzer, Kaloč (87. Smola) – Kuzmanović (48. R. Hrubý), Stronati (C), O. Šašinka, de Azevedo (66. Reiter) – Potočný, Jirásek. Náhradníci Domácí: Sušak, Talovierov, Mészáros, Ledecký, Rabušic, Šulc, Kopečný Hosté: Budinský, Hrubý, Fleišman, Svozil, Smola, Reiter, Procházka Karty Hosté: Kaloč, J. Pokorný, Laštůvka Rozhodčí Klíma – Caletka, Batík Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 5702 diváků

České Budějovice - Baník: Smola zužitkoval sólo a pojistil vedení Ostravy! 2:0 pro hosty

České Budějovice - Baník: Šulc ve stoprocentní šanci! Hlavičku ale pokryl Laštůvka Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

České Budějovice - Baník: Holzer sprintoval sám na bránu, ale Drobný ho vychytal! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

České Budějovice - Baník: Mršičova rána jen o decimetry minula šibenici! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

České Budějovice - Baník: Nádherná akce Dynama! Šulcova otočka, Čavoš střílel nad

České Budějovice - Baník: Kuzmanovič z voleje střílel těsně vedle! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné