Rada po prohře: S takovým přístupem se není čeho bát. Pleštil je budoucnost | iSport.cz

Co byste k zápasu s Viktorií řekl?

„Samozřejmě jsem zklamaný, protože jsme prohráli. Nerad prohrávám. Do zápasu jsme vstoupili dobře, Vojta Kubista šel sám na bránu, ale neproměnil. Po dalším nevyužitém závaru jsme byli potrestáni dvěma situacemi. Aleš Čermák prostrčil míč Jeanu-Davidu Beauguelovi sám proti pěti… Takové chyby kvalitní tým trestá.“

Prvnímu gólu Aleše Čermáka šlo předejít také, že?

„Předtím jsme nevystoupili a nechali jsme to být. Nešlo o vyložené šance. Plzeň je zkušená, využila dvě situace. Vstoupili jsme do druhé půle podobně jako proti Spartě, kdy jsme také prohrávali 0:2, a hráli jsme velmi slušně. Plzeň jsme zatlačili, rozhodly nevyužité příležitosti. Třeba přihrávka Jana Chramosty na Martina Doležala v závěru, kterou zastavil stoper. S Honzou jsme se o tom bavili, měl akci vyřešit sám. Když neproměníte s Viktorií takové šance, které jsme měli… Byli jsme aktivní i důrazní. Porážka mě mrzí hlavně proto, že jsme hráli ve druhé půli dobře. Zasloužili bychom si remízu, ale na to se nehraje. Prohráli jsme se vztyčenou hlavou a teď se budeme soustředit na středeční pohár s Olomoucí.“

Bylo ve hře, že se sobotní zápas neodehraje?

„Ráno vypadalo hřiště špatně. Napadl sníh, někde se balon ani nekutálel. S tím v našem regionu musíme počítat. Zvažovalo se, jestli se bude hrát. Mluvilo se o tom, že pro Plzeň bude bahno nevýhoda, ale byli jsme spíš potrestáni my. V úniku se míč trochu zasekl Kubistovi a přihrávka Chramosty na Doležala během závěru zůstala v bahně. Nakonec bylo hřiště připravené, prohráli jsme, ale hráčům nemůžu nic vytknout. Kromě dvou chyb. Musíme si je zhodnotit, jinak se hrál kvalitní fotbal. Z naší strany šlo o nadprůměrné utkání s celkem, jenž šlape na paty Slavii.“

Na druhé místo ztrácíte už osm bodů. Jak vnímáte náskok Plzně?

„Už před začátkem jara jsem říkal, že se chceme dostat do první šestky. Pokud bude nějaká šance na druhé místo, proč bychom se o něj nepoprali. Týmů, které si na něj dělají zálusk je víc: Baník, Mladá Boleslav… Pokud mají šanci, pošilhávají po druhém místě. Náskok se zvětšil, ale máme ještě sedm zápasů plus nadstavbu. Dokud nebude náskok činit 21 bodů, budeme bojovat. Porážka s Plzní nás nemůže srazit a odsoudit k uspokojení. Máme před sebou pohár a body se pokusíme získat jinde. S takovým přístupem jako v sobotu se nemáme čeho bát, hráči do sebe musí dostat sebevědomí. Nebo spíš víru ve vítězství. Prohráli jsme s kvalitním soupeřem, ale kvalitní jsme byli i my. Měli jsme minimálně na bod.“

Co říkáte na formu na Martina Doležala? Příliš se nedostal do hry, na jaře zatím gólově nepálí a navíc neproměnil proti Příbrami penaltu.

„U útočníků se forma měří tím, že nepromění šance. Když nedají gól, jsou špatní… Pro mě je důležité, že se Martin do šancí dostává. Je útočník, který zápas odpracuje. Není jediný, kdo by neproměňoval šance. Přes pracovitost a přístup, jež má celou dobu, co trénuji v Jablonci, jsem s ním spokojený.“

A Dominik Pleštil? První půle mu nesedla, ve druhé dal gól.

„Měl trochu respekt před Davidem Limberským, v některých situacích vypadal bázlivě. Jde o rychlostního hráče, ale hrál proti nejzkušenějšímu hráči ligy. I rychlost mu v tomto případě nemusí pomoct. Prodělal na konci přípravy virové onemocnění, takže nemohl úvodní jarní kola hrát. Řekl jsem mu, že musí zvýšit aktivitu směrem dopředu, že se nesmí bát. Pak dobře zavřel branku při centru. Viróza mu nedovolila odehrát celých 90 minut, navíc jsme měli připravené hráče na střídání včetně Jana Matouška. Ale Pleštil je budoucnost, potřebujeme ho zabudovat a dostat do sestavy.“

Právě Matoušek hrál poprvé po zranění. Nebyl na podmáčeném terénu jeho start risk?

„Proto jsme ho nechtěli dát od začátku, po pauze by celý zápas nevydržel. Byli jsme domluveni, že nastoupí. Samozřejmě podobné počasí a terén přinášejí náchylnost na svalové zranění, ale ustál to a věřím, že se mu už budou zranění vyhýbat. A bude pro nás znovu platným hráčem.“

