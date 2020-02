Kiks olomouckého Jemelky. Zůstal mi trs trávy v kopačce, líčil stoper | iSport.cz

Opava - Olomouc: Dedič vyplaval za obranou soupeře a své sólo zakončil gólem, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Proč jste neměli prohrát?

„Výkon tomu úplně neodpovídal. Jsme zklamaní.“

Soupeři jste darovali dvě branky, co?

„Udělali jsme dvě chyby a zaplatili jsme za ně. Před prvním gólem jsem si to snažil seknout a dát tou Housimu (Davidu Houskovi) dozadu. Bohužel mi zůstal trs trávy v kopačce a uklouzl jsem. Ještě jsem to zkusil posunout, ale dal jsem mu to (Lukáši Železníkovi) přímo do běhu. Obrovská chyba.“

Opava sázela na jednoduchý fotbal, vy na kombinaci. Překvapil vás protivník?

„Oni hráli to, co jsme čekali. Dlouhé nákopy. Trošku nás překvapili Dedičem, ale to, že budou nakopávat a budou zatažení, jsme věděli. Bylo těžké se tam dostat. Opava měla akorát nějaké závary ze standardek. Z jedné nám dala druhý gól a už jsme to nedokázali dohnat. Měli jsme si to pohlídat. Připravovali jsme se na to, že to budou kopat na přední tyč. Ale asi to zahráli dobře.“

Cítíte marnost?

„Utkání jsme měli až na pár chybiček docela pod kontrolou. Výsledek neodpovídá tomu, co se tu událo.“

Opava - Olomouc: Zavadilův roh zužitkoval kapitán Žídek, 2:0

Opava - Olomouc: Zavadilův nákop prodloužil Žídek k Železníkovi, ten hlavičkoval nad břevno

Opava - Olomouc: Za střelou Housky se Fendrich jen ohlédl, balon ale cíl o kousek minul