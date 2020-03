Najde Kotal dvojici č. 10? Konkurz na stopera Sparty dál trvá | iSport.cz

Tomáš Poznar jde ostře do souboje s gólmanem Sparty Milanem Hečou • Sport/ Barbora Reichová

Dlouhá léta to byla výkladní skříň letenského klubu. Stopeři v rudém dresu rovnala se síla, odvaha a respekt soupeřů. Své by o tom mohli vyprávět někdejší ikony Jozef Chovanec, Jiří Novotný či Tomášové Hübschman, Řepka a Sivok. Zatímco fanoušci při pohledu na ně žasli, někdejší legendy se u svých nástupců chytají za hlavu.

Stejně jako trenér Pražanů Václav Kotal při sobotním utkání. „Když jste v útočné fázi, musíte mít pokryté nejvíc vysunuté hráče soupeře, aby vám neutekli do brejku. A pak se podívejte na to naše postavení. Náš obránce nemůže hlídat vzduch, to je základní věc,“ klel zkušený kouč nad Mandjeckovým chování před faulem na unikajícího Poznara.

Sparta - Zlín: Mandjeck zastavil Poznara nedovoleně, po konzultaci s VAR dostává červenou!

Původně defenzivní štít má sice zkušenosti s pozicí „posledního“ z kamerunské reprezentace, ale ve Spartě ne a ne je prokázat. Od prvních minut sobotní utkání prohrával osobní souboje. A i přes velké sebevědomí kazil jednoduchou rozehrávku. Vše rozsekl po necelé půlhodině, kdy jej sudí Pavel Orel po zásahu sytému VAR vyloučil.

„Bylo to vyvrcholení jeho špatného výkonu. Není to klasický stoper. Nemá v sobě automatismy pro hráče, které by na tomto postu měl být. Nezvládl to,“ hodnotil kriticky Mandjeckův výkon ve studiu O2 TV Sport bývalý obránce Jan Rajnoch.

Kotal měl na lavičce hned dvě tři varianty, jak na vzniklou situaci zareagovat – připraveni byli David Lischka, Costa a Lukáš Štetina. Viděno optikou podzimních výkonů, šel by na hřiště nejmladší Lischka, opora bývalého kouče Václava Jílka. Jenže rodák z Náchoda ukázal na jediného praváka z trojice Štetinu.

Proč zrovna slovenský silák, který si s tvořivostí zrovna nepotykal? „Nechtěli jsme dva leváky,“ vysvětlil sparťanský trenér svoje rozhodnutí. „Chtěli jsme při zakládání útoku využít rychlou stranovou kombinaci. Na to potřebujete, aby pravák hrál zprava a levák zleva.“

Jenže slovenský obránce se podepsal pod obě inkasované branky. U první stál ve špatném obranném postavení a nezachytil Poznarův náběh, u druhé špatně odhlavičkoval balon při zlínském obléhání a z následné akce padl vyrovnávací gól. „Řešení některých situací je pro mě nepochopitelné. Když s hráči pracujeme na tréninku, vidíme, že jsou komplexně technicky vybavení. Nedokážu si to zatím vysvětlit,“ glosoval Štetinovo počínání Kotal.

Co dál? Složí nový realizační tým pro nedělní derby jubilejní desátou stoperskou dvojici? Kotal zcela jistě zůstane u pravonohého hráče. Nehodlá se pouštět do experimentu s leváky, čímž se mu výběr výrazně zužuje.

„Nejdříve nás čeká ve středu pohár a na ten Mandjeck nebude. Musíme rozhodnout, jestli necháme Štetinu. Začal trénovat Semih Kaya. Uvidíme. Situaci si vyhodnotíme. Je to příležitost dát dalším hráčům šanci. Uvidíme, jestli se jí chopí nebo ne,“ uvedl Jílkův nástupce.

Konkurz pokračuje směle dál.

Stoperské dvojice Sparty v lize (v základní sestavě) Štetina, Kaya Radakovič, Štetina Štetina, Costa Radakovič, Hancko Štetina, Hancko Kaya, Lischka Hancko, Lischka Mandjeck, Lischka Mandjeck, Hancko