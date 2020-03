Explzeňák Petržela srazil Slavii: Boj o titul je otevřený. Vím, jaké to je | iSport.cz

Co přivedlo Slovácko k dalšímu triumfu nad velkým tuzemským týmem?

„Pomohl nám první gól. Potom Slavia znervózněla a musela to ve druhém poločase otevřít. Na to jsme spoléhali. Věřili jsme, že dáme do otevřené obrany druhý gól. To se na konci podařilo. Pro diváky to byl hezký zápas. Užili jsme si to, dali dva góly.“

S kým jste se pak na tribuně objímal? To byli nějací známí?

„To byli naši fanoušci, kteří stávají za bránou. Chtěl jsem se s nimi o to podělit.“

SESTŘIH: Slovácko - Slavia 2:0. Další venkovní prohra, náskok na Plzeň už je jen 10 bodů

Plzeňáky jste brankou nepochybně potěšil…

„Na telefon jsem se ještě nedíval, ale počítám s tím, že tam něco od nich bude. Myslím, že je to pro Slavii v boji o titul komplikace. S Plzní ještě bude hrát dvakrát. Navíc vím, jaké to je, když máte náskok a najednou se zužuje. Nějaká nervozita bude na Slavii znát. Ještě je to otevřené.“

Je Slavia slabší než na podzim?

„Každá změna je pro mužstvo nepříjemné a oni udělali asi čtyři. Ale jsou to ligoví hráči a měli by si s tím poradit. My jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo toho využít a získali jsme tři body. Zůstáváme nohama na zemi. Každý zápas chceme vyhrát a uvidíme, na co to bude stačit.“

Střídal jste sám od sebe, že?

„Už jsem toho měl plné zuby. Bylo to náročné utkání na běhání. Musel jsem pomáhat i defenzivě. Už jsem cítil, že nemám mužstvu moc co dát. Tak jsem se nechal vystřídat.“

Slovácko - Slavia: Euforie pro domácí, Petržela dorazil míč do sítě a je to 1:0!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25. M. Petržela, 89. Zahustel Hosté: Sestavy Domácí: Trmal – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Divíšek (56. Juroška) – Sadílek, V. Daníček (C) – M. Petržela (78. Šimko), Havlík, Navrátil (51. Zahustel) – Zajíc. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela (C), Mo. Tijani, Holeš (70. Júsuf Hilál) – Olayinka, Stanciu, Zima (46. Masopust), Oscar, Provod (46. Tecl) – Musa. Náhradníci Domácí: Porcal, Tischler, Kliment, Zahustel, Juroška, Šimko, Dvořák Hosté: Frydrych, Hellebrand, Masopust, Traoré, Tecl, Júsuf Hilál, Kovář Karty Domácí: Mich. Kadlec, Reinberk, Trmal Hosté: Olayinka, Musa Rozhodčí O. Berka – M. Vlček, Z. Vaňkát Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 7032 diváků

Slovácko - Slavia: Zahustelovo vykoupení! Hlavičkou definitivně skolil sešívané, 2:0

Slovácko - Slavia: Zahustel v tutovce! Hlavičku koníčkem ale skvěle vyrazil Kolář