Kúdela burcuje Slavii: Musíme si důrazně říct, o co hrajeme | iSport.cz

Skoro celý druhý poločas jste měli Slovácko na půlku, přesto jste si toho tolik nevytvořili. Umíte najít důvod?

„Těžko to hodnotit. Nebo vlastně spíš lehce... Nedali jsme znovu gól jako na Bohemce, nebyli jsme dost důrazní v pokutovém území a tam se v tomhle zápase rozhodovalo. Měli jsme mít víc důrazu, něco proměnit, pak by se ten zápas vyvíjel jinak.“

A pozice, které jste měli?

„Byly to spíš takové střely, které soupeře moc neohrozily. Vybavuju si jen asi dvě tři situace, kdy jsme byli blízko, kdy to domácí vykopávali z brány, těžko říct. Slovácko mělo v prvním poločase jednu pořádnou šanci a dalo gól, asi jsme byli překvapení, že se to tam vůbec dostalo... Prostě nám chyběl důraz.“

A třeba i víc zkušenosti? Vaše sestava byla dost mladá, vypadli z ní kvůli nemoci i Jan Bořil a Petr Ševčík.

„O Bóřovi jsme už den před zápasem něco věděli, že to s ním asi nebude dobré. Myslím, že jsme na to byli dostatečně připravení. V tom bych problém vůbec nehledal.“

Dobře, ale obecně ta omlazená sestava působila dojmem, že i přes tlak nedokáže soupeře překonat.

„Já bych to na to nechtěl svádět, byli tam zkušení kluci. Dostatečně na to, abychom si řekli na hřišti, jak a co chceme hrát. Bohužel jsme tam měli střely z nesmyslných pozic, nebo z takových, ze kterých to ohrožení branky není optimální. Slovácko se zkrátka zatáhlo a bylo těžké se do něj dostávat.“

Čili jsme zase u důrazu?

„Určitě, byli jsme málo důrazní a produktivní. Ani druhé míče jsme neměli. Slovácko se zatáhlo, spoléhalo na brejky a to mu vyhovuje, těžko se pak do nich dostává. Naše výkony teď nejsou tak uhlazené jako na podzim, asi si musíme sednout zpátky na zadek a něco si možná důrazněji říct, noví kluci, všichni, abychom si uvědomili, o co se tu hraje a za koho. Za týden máme derby, v tomhle zápase to musíme odčinit.“

Doléhá na vás nějak, že se váš náskok na druhou Viktorii Plzeň za tři kola ztenčil z šestnácti na deset bodů?

„Prostě jsme prohráli, to ke sportu obecně patří. Ale tady jde o to, jakým způsobem se nám ty porážky stávají. Mrzí nás to, náskok je ale pořád dostatečný. Musíme si to ale uvědomit. Tohle bylo už druhé varování a už by to stačilo. Musíme si uvědomit, o co a jak se tu hraje.“