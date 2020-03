Bolek v Karviné drží neprůstřelnost: Můžeme být nepříjemní pro každého | iSport.cz

Měl jste těžký začátek zápasu, dvakrát vás ošetřovali. Co se stalo?

„Kluci do mě trošku šli, jednou mě trefili do hrudníku. Myslím, že to byl faul, ale jelo se dál. Podruhé jsem vykopl míč a někdo mi kolíkem trefil stehno. Jasně, bylo to nepříjemné, ale nebyla to žádná zákeřnost. Tu ránu na hrudník jsem trošku rozdýchával, ale to je normální věc.

Dvakrát jste vyhráli, teď další bod. Jaké to pro vás je?

„Jeli jsme na Bohemku s tím, že chceme něco odvést, že se chceme porvat. Bylo to spíš o soubojích než o šancích. Myslím, že jsme byli malinko fotbalovější, ale na to se nehraje. Na větší šance to bylo 1:1. Z Bohemky se těžko vozí body, to znám i ze zápasů, kdy jsem sem jezdil s Plzní. Je to plusový bod a vyhlížíme domácí zápasy, kde budeme chtít vyhrát.

Čemu vděčíte za povedený začátek jara?

„Jsme rádi, ale není to náhoda, pracovali jsme dobře. Do herních věcí jsem se připojil až na soustředění v Turecku a tam šlo vidět, že jsme kvalitu měli. Chybělo jen štěstí nebo umění vepředu. Ale příprava a liga je něco jiného. Teď máme sedm bodů a jdeme za dalšími.“

Po jejich zisku se vám asi další jarní boje vyhlíží daleko lépe?

„Je to dobré pro mužstvo, získáváme nějakou svou tvář a pro každého můžeme být nepříjemný soupeř, to se potvrdilo i tady.“