Plzeň na špičkách. Koronavirus? Guľa věří, že bude hrát před diváky | iSport.cz

Téma titulu, kterému je Plzeň po víkendu zase o něco blíž, tak trochu překrývá příchod koronaviru do Česka a s tím související hrozba uzavření fotbalových stadionů. Adrian Guľa však spoléhá ve zdravý rozum odpovědných lidí. „V Česku momentálně není důvod k velké panice. Proto věřím, že bude zachovaný zdravotní stav všech lidí a bude se hrát před fanoušky, to by byla ta nejkrásnější varianta,“ říká kouč Viktorie, která stáhla náskok vedoucí Slavie už na deset bodů.

Co říkáte tomu, jak zajímavě se liga vyvíjí?

„Zachytíte to, to je úplně přirozené. Ale my se chceme koncentrovat na sebe, na svou výkonnost. Pro nás je hlavně dobře, že jsme v Jablonci vyhráli, to je nejdůležitější. Kdyby se nám to nepodařilo, byla by tabulka okolo nás ještě vyrovnanější. Pro nás je podstatný náš proces, naše věci, soustředit se v maximální možné míře na detaily. Jsme ostražití a díváme se neustále okolo sebe.“

Během tří jarních kol jste náskok Slavie stáhli o šest bodů. Cítíte na hráčích, že jsou kvůli možnosti titulu ještě víc na špičkách?

„Cítím od prvního dne, že jsou kluci na špičkách. (s úsměvem) Že se chtějí zlepšovat, pracovat, že jsou motivovaní bez ohledu na postavení v tabulce. Je před námi i MOL Cup, máme tam zajímavé výzvy, třeba David Limberský může zvednout desátou trofej nad hlavu, to jsou úžasné věci. A máme v kabině další mikrodetaily, z jakého důvodu chceme hrát naplno.“

Překvapil vás druhý výpadek Slavie?

„Samozřejmě víme, jak dominantní byla na podzim, ale soupeři půjdou vždycky proti favoritům naplno. To bylo vidět i v našem zápase s Jabloncem, v němž soupeř ukázal velkou sílu. Žádný tým v české lize to nemá jednoduché nikde, ani třeba v Karviné, která se zvedá. V předminulé sezoně odskočila extrémně Plzeň, teď, věřím, že jen na chvilku, odskočila Slavia. Pro nás je podstatné, abychom byli připravení jít každý den naplno.“

Vítáte, že liga je díky nadstavbě o pět kol delší a máte větší možnost to ještě Slavii v cestě za obhajobou titulu zkomplikovat?

„Liga je daná. Může to být i tak, že si budeme říkat, aby skončila dřív. Takhle to nevnímám. Čekají nás do konce ligy renomovaní soupeři, v nadstavbě je to kdo s koho. Naším úkolem je se do nejlepší šestky dostat, svědomitě pracovat a udělat maximum, abychom byli kvalitně připravení.“

V týdnu se představíte doma proti Mladé Boleslavi a Českým Budějovicím. Jak se těšíte?

„Těšíme se zvlášť kvůli vlastním fanouškům, jsou pro nás extra motivace. Uděláme maximum, abychom byli úspěšní.“

Nebojíte se, že vláda kvůli koronaviru nařídí odehrát zápasy bez diváků?

„Teď jsme o tom sekundu mluvili s panem prezidentem a ředitelem Šádkem. Věřím, že kompetentní lidé jsou natolik silní, že rozhodnou správně. Zdraví je jen jedno, na druhou stranu se fotbal hraje pro diváky a chtěli bychom, aby tu bylo co nejvíc lidí. Ale budeme muset akceptovat jakékoliv rozhodnutí.“

Raději byste zápasy odložili, nebo hráli před zavřeným stadionem?

„Nemám úplně detailní informace, abych mohl hodnotit, jak je to vážné. Co my bylo naznačeno, že tady v Česku momentálně není důvod k velké panice. Proto věřím, že bude zachovaný zdravotní stav všech lidí a bude se hrát před fanoušky, to by byla ta nejkrásnější varianta. Samozřejmě to nechám na odbornících. Ale samozřejmě pro nás je podstatné, abychom mohli nastoupit před plným stadionem, hraje se to pro fanoušky.“

Je komplikací i to, že by vláda o zavření stadionu mohla rozhodnout až ve středu ráno, tedy v den utkání?

„To by na hráče nemělo mít vliv. Chystáme se na to podobně, jako když

jsme jeli do Jablonce. Ráno byl terén na hraně, ale připravovali jsme se tak, že se hrát bude. Některé věci nemůžete ovlivnit. My se na zápas chystáme naplno, když se náhodou bude hrát před prázdnými tribunami, musíme to akceptovat. Hrály takhle i jiné týmy v jiných zemích. Věřím, že to dobře dopadne a nastoupíme před fanoušky.“

Zpřísnili jste v souvislosti s koronavirem opatření v týmu, aby se případná nákaza nešířila?

„My se stabilně snažíme o to, aby hráči měli dostatečný přísun vitaminů. Co o nemoci vím, tak jde o chřipkový charakter, virové onemocnění. Potřebujeme sbírat co nejlepší informace od odborníků, když to bude nutné, uděláme všechny kroky potřebné k tomu, aby lidé v klubu zůstali zdraví.“

Nejdříve vás čeká čtvrtfinále MOL Cupu. Jak velkou motivací je pohár vyhrát?

„Je to nejen velká motivace, ale i náš cíl. Chceme udělat maximum, abychom přinesli pohár do Plzně, aby ho kluci mohli zvednout nad hlavu. Věřím, že motivace bude tak silná, že nás potáhne nejdřív tímto prvním krokem a pak se budeme koncentrovat na další dva.“

Jako moc vás potěšil návrat Aleše Čermáka, který si v Jablonci připsal gól a asistenci?

„Je to vynikající hráč a je úžasné, že potvrdil kvalitu z přípravného období v zápase, který pro něj určitě nebyl jednoduchý. Vypadl nám nejen pro zranění, týden netrénoval i kvůli nemoci. Jsme za to rádi, mužstvo to cítilo. Potřebujeme každého hráče připraveného minimálně na takové úrovni, jako to ukázal Aleš.“

Čeká vás teď náročný program. Uvažujete o tom, že sestavu víc protočíte?

„Chceme se soustředit na nejbližší zápas a odehrát jej v maximálně možné plné síle. Teprve pak budeme řešit, co dál, je tam dostatek času, abychom si to vyhodnotili. Nejprve myslíme na Boleslav.“

Bude na středu připravený i Radim Řezník, který společně s Tomášem Hořavou zápas v Jablonci vynechal?

„Ano, Radim dnes stoprocentně trénoval, ale zdravotní stav Tomáše Hořavy nebyl tak dobrý, že by byl dnes v procesu. Uvidíme, jak se to vyvine do konce týdne.“

Byl v Jablonci velký problém terén, s kterým jste bojovali?

„Jednoznačně to není komfortní pro mužstvo, které chce hrát kombinační fotbal, ale to platilo i pro Jablonec. Trošku to ublížilo kvalitě hry v konstruktivitě, ale neublížilo to atraktivitě zápasu, který byl výborný. Museli jsme ukázat jiné stránky, je velmi cenné, že mužstvo na takovém terénu s kvalitním a fyzicky zdatným soupeřem dokáže zápas zvládnout do vítězství. Nasbírali jsme další cenné informace.“

Místo Radima Řezníka nastoupil v Jablonci Milan Havel. Jak jste s ním spokojený?

„Potvrzují se slova z přípravy, že každý hráč je pro nás důležitý. Není to jen o Milanovi. Hubňa (Roman Hubník) dostal šanci na krátkou, ale velmi podstatnou pasáž zápasu. Je to i o dalších hráčích a jejich připravenosti. Vidíme to každý den, že jsou nachystaní a vytváří tvrdou konkurenci, když nám náhodou vypadne ze sestavy hráč. Z jakéhokoliv důvodu – zdravotního, taktického nebo proto, že to chceme protočit kvůli rozložení zátěže. Hráči jsou připravení, to vidíme v tréninkovém procesu, bylo to znát i v přípravných zápasech. Tam jsme velkou rotací trošku riskovali, protože jsme tady krátce. Potěšilo mě, že jsme změny schopní udělat a mužstvo navíc zvládne zápas vítězně.“

Několik hráčů máte pro ligu ohrožené karetním trestem. Budete na to reagovat i při skládání pohárové sestavy na Boleslav a pak případně na Budějovice?

„Na ligu nám kvůli kartám vypadl Honza Kopic, ale nejdřív hrajeme pohár, na to se soustředíme. Nemám rád a nikdy jsem neřešil podobné kalkulace. Navazuji na odpověď ohledně rotace hráčů. Když se náhodou někdo vykartuje, je připravený další hráč. Oni vědí, že když je prostor, dostávají šanci všichni z kádru. Někteří hráči sice ještě nenaskočili, ale máme za sebou teprve tři kola.“

Jaký bude Boleslav soupeř?

„Nesnížíme naši koncentraci tím, že si budeme říkat, jak se jim nedaří. Boleslav má svou sílu, kvalitu, sledovali jsme je naživo i přes video. Z naší strany jde o maximální pozornost a ostražitost. Chceme týmový, kompaktní výkon, to znovu potřebujeme do hráčů dostat. Neřešit to, že mají slabší vstup do ligy. Pohárový zápas má svá specifika, hraje se to na postup. Uděláme pro to všechno.“

V sobotu vás čeká liga proti Českým Budějovicím. Trénuje tam David Horejš, který u vás absolvoval stáž. Vidíte na jeho práci nějaký odraz?

„Rád na to vzpomínám. Dobře jsme si popovídali, navzájem se inspirovali. Byli u mě i další trenéři. Těšilo mě, když jsem byl mimo českou ligu, jak se jemu nebo jiným daří. Teď už mi to takovou radost nedělá (úsměv). Budějovice pod ním hrají dobrý fotbal, jsou tam vidět zajímavé prvky. Když zvládneme středeční zápas, pak se začneme chystat s maximálním respektem na Budějovice. Není to jen o jejich výsledcích, ale i o výkonech. Ty mají velmi vyrovnané, solidní.“