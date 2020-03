Řezník: Petrželův gól Slavii? Mildovi za to děkujeme. Roste nám sebevědomí | iSport.cz

SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 1:2. Atraktivní duel na blátě rozhodl Beauguel VŠECHNA VIDEA ZDE

„Měl jsem lehčí virózu, s trenérem jsme se tak domluvili, abych se nezhoršil a nechyběl delší dobu. Ale za dva dny už jsem se dal do kupy a absolvoval celý trénink. Takže je to dobré.“

Říkáte nachlazení – nepanuje mezi hráči panika z koronaviru?

„Také Tomáš Hořava byl trošku nakřápnutý, ale tohle asi ne. Hlídaní jsme od doktorů dobře, snažíme se to co nejvíc eliminovat.“

Bojíte se, že kvůli strachu z nákazy nebudou smět lidé na zápasy a bude se hrát před prázdnými tribunami?

„My hráči to neovlivníme. Určitě chceme, aby fanoušci přišli, když hrajeme doma. Uvidíme, jak to dopadne, asi to není úplně otázka na mě.“

Hrál byste před prázdným stadionem, nebo raději zápasy odložil?

„Nevím, na jaký termín by se to odložilo a kdy by se to mohlo odehrát. Za mě bych zápasy hrál podle programu, buď to zavřou, nebo ne. My s tím nic neuděláme, soustředíme se jen na zápas.“

O víkendu prohrála Slavia na Slovácku, Sparta remizovala se Zlínem. Na takové výsledky se dívá dobře, že?

„Po očku to sledujeme, ale jak nám říkal trenér – doopravdy se soustředíme hlavně na sebe, jdeme zápas od zápasu, to se nám zatím daří. Chceme to dál dodržovat.“

Jak se vám v Jablonci koukalo z lavičky na hru Viktorie?

„Byl jsem nervózní, ke konci to bylo dramatické. Ale kluci to zvládli dobře. Jablonec je hodně těžký soupeř, k tomu ještě terén, který nebyl stoprocentní. Ale kluci odevzdali maximum, je dobře, že to zvládli. Jsme tým, takhle bychom měli pokračovat všichni.“

Slavii jste stáhli za tři jarní kola o šest bodů, v tabulce na ni ztrácíte deset bodů. Dostává se vám do hlavy myšlenka, že jste zpátky v boji o titul?

„Koukáme se na sebe, ale zažili jsme v předminulé sezoně to samé. Měli jsme patnáct bodů náskok, mysleli si, že se nemůže nic stát. Pak ale ztratíte jednou, podruhé… Určitě jim to vrtá hlavou, ale pořád ještě mají nějaký náskok. My se díváme také dolů. S Jabloncem se nám podařilo vyhrát a v tabulce odskočit. Chceme uspět i v dalších zápasech, uvidíme, jak to budou zvládat ostatní týmy.“

Je to stimul do další práce, když vidíte, jak hlavní konkurent ztrácí body?

„Samozřejmě nám to přidá sebevědomí, je to příjemné, když někdo takhle ztrácí a my vyhráváme. Roste nám sebevědomí. Hlavní ale je, abychom zápasy zvládli my.“

Kolik zpráv od vás dostal Milan Petržela, který pomohl brankou k výhře Slovácka nad Slavií (2:0)?

„Máme ho ve skupině na jedné komunikační síti, psali jsme mu hned, jak dal gól, on nám pak odpověděl po zápase. Jsme rádi, že to zvládli a že nám pomohl. Mildovi za to děkujeme.“

Je znát pozitivní atmosféra a euforie, která do klubu přišla po povedené přípravě a třech výhrách na startu ligového jara?

„Příprava se nám povedla, ale říkali jsme si, že ostrá liga je něco jiného. Je dobře, že jsme na to navázali a zatím to funguje takhle dobře. Trenér nás nabádá, abychom nekoukali moc dopředu, jen na zápas, který nás čeká. Teď máme pohár, ten je pro nás důležitý, pak je na řadě zase liga. Každý povedený zápas nás posouvá výš a výš, získáváme sebevědomí. Když to takhle půjde dál, je to jenom dobře.“

Dá se říct, že jste jako tým v nejlepší formě za celou sezonu?

„Nechci říct, že ne, jen je možná zatím brzo, odehráli jsme jen tři zápasy. Uvidíme dál. Ale to, co po nás trenér chce, plníme, a zatím to přináší ovoce.“

Jak vám vyhovuje styl a práce Adriana Guľy?

„Každý trenér má něco jiného. Trenér Guľa ví, co chce, máme náročné tréninky, je to hodně o rotaci hráčů, nábězích… Možná jsme si na to zezačátku trošičku zvykali, ale každý to pochopil, nebo chce to pochopit. A zatím se nám to vyplácí, takže každý chce jeho pokyny plnit. Daří se nám to, doufejme, že v tom budeme pokračovat.“

Změnil i rozestavení na 4-3-3. Je to pro vás lepší, že v něm máte více prostoru na kraji?

„Je to tak. Hlavně je to dobré v tom, že už i po jiných hráčích chce větší presink, čímž nechci říct, že se nám v obraně odlehčuje. Když ztratíme míč nahoře, nemusíme běžet osmdesát metrů zpět. Pokud balon rychle získáme zpět a jsme na něm silní, je to pro nás určitě jednodušší.“

Z hostování v Bohemians se vrátil váš konkurent Milan Havel. Jste kvůli tomu víc na špičkách?

„Říkal jsem už předtím, že každá konkurence je dobrá. Dnes je nás tu pětadvacet fotbalistů a všichni můžeme hrát. Každý je tak nastavený, což je zásluha trenéra. Teď Havlis nastoupil v Jablonci a zvládl to dobře. Konkurence je zdravá, ale jsme jeden mančaft a táhneme za jeden provaz.“

Čekají vás teď v krátkém sledu důležité zápasy s Mladou Boleslaví, Českými Budějovicemi a Spartou…

„Vzhledem k tomu, že se v poháru už nehraje na odvety, jsme v něm tři zápasy od trofeje. S klukama jsme se zrovna bavili, že je to už deset let, kdy jsme ho vyhráli naposledy. Zopakovat to by bylo super. Je dobře, že s Mladou Boleslaví hrajeme doma, chceme se zase posunout o krok dál. Pak máme v lize Budějovice, které hrají dobrý fotbal, o čemž jsme se přesvědčili už u nich, i když jsme vyhráli 3:0. Ani s Ostravou teď hlavně druhý poločas nehráli vůbec špatně, určitě je to nepříjemný mančaft.“