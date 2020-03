Ředitel Baníku otevřeně: Chceme být svéráz. Důraz na mládež, co Baroš? | iSport.cz

Zimní příprava byla kostrbatá, na začátku jara se ale Baník rozjel do výborné formy, kterou bude chtít potvrdit i v poháru na půdě pražské Sparty. Právě herní projev na hřištích soupeřů se pod novým koučem Lubošem Kozlem výrazně zlepšil. Nebyl to ale jediný, a ani ne hlavní cíl, se kterým kouč do klubu vstupoval. „Chceme, aby byl Baník jiný,” říká Michal Bělák.

Rozhodovat se mezi známou a poměrně úspěšnou cestou s koučem Páníkem a určitým rizikem v podobě vyšších cílů, ale zároveň přebudování týmu, pro vás muselo být těžké. Co vás nakonec přesvědčilo, že se vydáte na novou etapu s trenérem Kozlem?

„Tohle je primárně odpovědnost sportovního ředitele Marka Jankulovského, ale jsme spolu v blízkém kontaktu. Já, Marek i pan majitel Brabec jsme se společně rozhodli pro určitý cíl. Rozhodování bylo opravdu složité. Bob Páník se zapsal – nechci říct úplně zlatým písmem do historie Baníku, ale jeho počin byl obrovský a možná nám dojde až časem. V situaci, kdy přicházel, málokdo věřil, že se Baník zachrání. Následující sezona byla z mého pohledu opravdu veleúspěšná po výsledkové stránce. Mužstvo uhrálo hodně bodů, byli jsme ve finále poháru a účast v předkolech Evropské ligy nám utekla na poslední chvíli. Bob Páník odvedl velký kus práce. Debata, kam se vydat, nezahrnovala jen nás tři. Své hrála i role Radka Slončíka a názor ostatních lidí v klubu. Celá debata vyústila ve shodu: pokud chceme opravdu jít za vytyčeným cílem, je vhodné v této chvíli přivést Luboše Kozla. Jednání s FAČR nebyla jednoduchá, trvala nějaký čas, protože byl pod smlouvou, takže se to vleklo. Doufáme, že bude tím, který Baník... Nechci říct někam posune, aby to nedegradovalo práci předchozích trenérů. Ale že Baník bude jiný. Bude opravdu spoléhat na své DNA, to znamená na odchovance, hráče z regionu. Že bude v české lize trochu svéráz.”

Je mládež nejdůležitějším pilířem Baníku, a také důvodem, proč jste v zimě oslovili trenéra Kozla?

„Myšlenka majitele, se kterou jsme ztotožněni, je taková, že Baník je specifický klub v českém prostředí. Že dokáže nejen vychovat hráče v mládeži, ale také si je udržet. Chceme, aby Baník stál na hráčích z regionu, kteří Baníkem v nějakém věku projdou. A samozřejmě trenér Kozel je pro nás zárukou a věříme, že je tou správnou osobou, která tento cíl naplní.“

Byl důraz na mládež úplně hlavním při výběru nového trenéra?

„Ano. Víme, že trenér Kozel byl delší čas u mládežnických reprezentací, hráči mu prošli pod rukama, zná je. Samozřejmě jeho kolegové u mládežnických reprezentací znají zase další, ať už mladší či starší hráče. Chtěli jsme zahájit něco, co má mnohaletou perspektivu. Naším cílem je jednou se podívat na sestavu a mít v ní vedle zkušených hráčů i kluky, kterým je dnes 14-17 let a pro Baník teprve rostou.”

Vzhledem k vaší zimní revoluci i tomu, že Baník a jeho herní projev v přípravě byl občas neurovnaný, vám musel po úvodní výhře na Slovácku spadnout obrovský kámen ze srdce, že?

„Je to tak. Já jsem za to rád hlavně kvůli trenérovi, realizačnímu týmu a kvůli hráčům. Protože ti musí uvěřit tomu, že cesta, po které chceme společně jít, je správná. A to samozřejmě posilují pouze úspěchy. Když prohrajete jednou, dvakrát, třikrát, neměl by se měnit nastavený cíl, ale stává se, že mu podvědomě přestáváte věřit. Čekají nás ale ještě další zápasy, ve kterých musíme potvrdit, že jsme se rozhodli správně, že hráči jdou za trenérem a že trenér jde správnou cestou.”