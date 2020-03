Sivok Dynamo nekoupí, akcionáři smetli jeho nabídku. Skončí na Letné? | iSport.cz

Evropské poháry a špičková akademie? Sny Tomáše Sivoka o sladké budoucnosti fotbalových Českých Budějovic se definitivně rozplynuly. Kapitán chtěl koupit Dynamo s podnikatelem Vlastislavem Břízou, jenže současní akcionáři kolem byznysmena Miroslava Dvořáka nabídku odmítli. „Pan Dvořák mi řekl, že klub dostal výhodnější nabídku, než jsem předložil já,“ řekl Sivok pro iSport.cz. Existuje i možnost, že po sezoně, kdy nejspíš ukončí profesionální kariéru, zamíří do funkcionářské role do Sparty.

Ještě před únorovým startem ligy zněl optimisticky: „Je to blízko. Doufám, že už jsme v takovém stadiu, že to klapne.“

Neklaplo to.

Tomáš Sivok historii nepřepíše. Šestatřicetiletý stoper nebude prvním českým aktivním fotbalistou, jenž si koupil svůj klub. Spolu s budějovickým byznysmenem Vlastislavem Břízou, vlastníkem známé tužkárny Koh-i-noor, měl pro Dynamo velké plány. Těšil se, jak v nové roli manažera využije zkušenosti z velkého fotbalu: prošel Itálii, Turecko, Izrael a stihl čtyřiašedesát zápasů za reprezentaci.

Jenže skupina současných akcionářů Dynama kolem Miroslava Dvořáka, šéfa jihočeského strojírenského holdingu Motor Jikov, klub neprodá. Aspoň zatím. „Pan Dvořák mi řekl, že klub dostal výhodnější nabídku, než jsem předložil já. Já výš jít nemůžu,“ řekl Sivok pro iSport.cz.

O koupi Dynama se zajímal už od léta, kdy se k němu doneslo, že skupina kolem Dvořáka chce klub prodat. Spojil se s Koh-i-noorem a s projektem mu pomáhal i třeba budějovický brankář Jaroslav Drobný, Sivokův dlouholetý parťák. Jenže jednání se táhla a teď vyšuměla úplně.

„Jsem zklamaný. Koh-i-noor byl připravený výrazně zvednout rozpočet a připravit projekt akademie, která by mohla být jednou z nejlepších v zemi,“ pravil Sivok.

„Těší mě aspoň to, že se něco může pohnout. Že jsme třeba byli impulzem pro to, že do klubu přijde lepší investor, který snad bude mít velké plány jako já a Koh-i-noor. A pokud klub neprodají, snad pan Dvořák a další akcionáři dokážou zvýšit rozpočet tak, aby Dynamo mohlo stabilně chtít hrát první šestku. Děkuju jim za to, že mi dali šanci s nimi jednat a o prodeji uvažovali. Byla to pro mě velká zkušenost.“

Dvořák a jeho společníci fotbal v Budějovicích financují šestnáct let: drželi ho i v temných druholigových časech a vylepšili tréninkový areál na Složišti, jenže v první lize mají černobílí jeden z nejnižších rozpočtů. Z toho plynou různé nedokonalosti, které se staly předmětem kritiky Drobného a Sivoka v pondělním vysílání pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

Na jejich štiplavá slova v úterý odpoledne reagoval klub v rozsáhlém prohlášení. „Troufám si říct, že kluci v kabině to vidí stejně, ale svůj názor neřeknou, protože nejsou v tak komfortní pozici jako já s Jardou. Proto jsme to vzali na sebe,“ vzkázal Sivok.

Po sezoně s velkou pravděpodobností ukončí kariéru a dost možná odejde z Dynama úplně. „Za současných podmínek bych nezůstal v žádné roli. Nechci kritizovat nynější akcionáře, dávají do toho peníze i energii, ale někteří lidi v klubu nejsou dobře zařazeni na svých postech a kazí práci ostatních,“ poznamenal Sivok.

Ve fotbalovém zákulisí koluje teorie, že by po něm mohla sáhnout Sparta, s kterou má tři tituly. Sivok zůstal sparťanským srdcařem a pořád má blízko k bossovi Danielovi Křetínskému i sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému, s nímž se údajně už dvakrát sešel.

Skončí v létě na Letné?

