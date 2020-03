Konečně! Panák hrál za béčko Sparty. Právem patří do áčka, hlásil Horňák | iSport.cz

Do podoby debaklu upravil skóre Adam Hložek • Michal Beránek, Sport

Filip Panák po svém příchodu do Sparty v únoru 2019 • www.sparta.cz

Filip Panák po svém příchodu do Sparty v únoru 2019 • www.sparta.cz

Filip Panák po svém příchodu do Sparty v únoru 2019 • www.sparta.cz

Filip Panák po svém příchodu do Sparty v únoru 2019 • www.sparta.cz

Filip Panák při svém návratu do dresu Sparty, za béčko hrál proti Domažlicím • Pavel Mazáč / Sport

490 dnů, chcete-li 70 týdnů, přesně tak dlouho čekal fotbalista Filip Panák, než znovu vyběhne do zápasu. Po vleklých zdravotních patáliích se mu to poštěstilo v přípravném zápase sparťanského béčka proti rezervě Liberce (4:0). Jeho koleno zátěž vydrželo a tak se dostal na hřiště i v prvním ostrém duelu proti Domažlicím, ve kterém třetiligová rezerva Sparty vyhrála 3:1. Zdá se, že by pravonohý stoper mohl pomalu nabírat herní praxi a postupně se začít prát i o místo v áčku, i když to je ještě běh na dlouhou trať.

Obránce Filip Panák se začíná vracet do zápasového vytížení. Po vleklém zranění se konečně dočkal a nastoupil za sparťanské béčko nejen v přípravném duelu proti rezervnímu týmu Liberce, ale po týdnu i v prvním jarním mistrovském utkání béčka v ČFL proti Domažlicím.

Ačkoliv jeho herní výpadek byl velký, hned proti B-týmu Slovanu potvrdil svůj potenciál. Po jeho akci kopala Sparta v 35. minutě penaltu, kterou proměnil další navrátilec po zranění Václav Drchal, jenž nastartoval rudou partu za výhrou 4:0.

„Filip si po dlouhém zranění vyzkoušel, že to jde a že noha drží. Trochu jsem na něm viděl, že se ještě maličko hlídá, což je pochopitelné. Jinak to ale z jeho strany bylo velice dobré,“ chválil čtyřiadvacetiletého stopera trenér Sparty B Michal Horňák.

Stejně tomu bylo i po utkání s Domažlicemi, kterým sparťanské béčko vstoupilo vítězně (3:1) do jarní části sezony. „Filip byl ze začátku možná trochu nervózní, ale s přibývajícími minutami dostával jistotu do své hry a ke konci zápasu ukazoval, že právem patří do sparťanského áčka. Po dlouhé anabázi se zraněním skvělý návrat na trávník,“ hodnotil Panákův výkon Horňák.

Operace i infekce

Čtyřiadvacetiletý stoper se ve sparťanském dresu do přípravného duelu s libereckým béčkem objevil vlastně jen při focení v rámci svého představení jakožto nové posily. Kvůli zranění byl pak dlouhých 70 týdnů (490 dnů) bez fotbalu, přesněji řečeno bez toho, aby nastoupil do zápasu.

Naposledy hrál Panák ligové utkání 27. října 2018 za Karvinou proti Olomouci (2:3), kdy pobyl na trávníku 61 minut, než jej nahradil slovenský obránce Ján Krivák, který momentálně působí v Severní Makedonii v klubu Škendija Tetovo.

„Věděli jsme, že Filip není zdravotně úplně v pořádku, i přesto mu věříme. Budeme mít trpělivost, dostane od nás čas, protože jsme ho sledovali dlouhodobě a víme, jaký je v něm potenciál,“ hlásil tehdejší kouč Zdeněk Ščasný poté, co Panák 22. února 2019 podepsal smlouvu se Spartou. Asi ani jedna ze stran nepředpokládala, že jeho nucená pauza bude nakonec tak dlouhá.

Panák si toho prožil opravdu mnoho. Od operace kolene, po níž si domů do Karviné přivezl i infekci, která mu způsobila v těle zánět, jenž se musel řešit celkovou dialýzou, až po vážné poškození kolenní chrupavky.

Nyní to vypadá, že se u něj blýská na lepší časy. V rezervním týmu Sparty by se měl nyní Panák pomalu rozehrávat pro následné angažmá v áčku. „Byli bychom rádi, aby ještě, než se dostane do top formy, chodil hrát za béčko a trochu se vyhrál. Potom, ať je připraven pro áčko a přinese týmu hodně štěstí,“ uvedl Horňák.