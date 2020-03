Jak je to s Nezmarem? Tvrdík odchod popírá: Bude na tréninku i na derby | iSport.cz

Vztah mezi Janem Nezmarem a vedením Slavie vypadal před začátkem jarní části sezony jako uhlazený. „Budeme pokračovat ve spolupráci. Honza vyjádřil velký zájem využít svou manažerskou kapacitu v oblasti řízení A-týmu a částečně B-týmu. Je náš klíčový expert pro vyhledávání hráčů a spolupráce s trenérem,“ prohlásil tehdy Jaroslav Tvrdík.

„Honza zůstal naší největší posilou. Je tu dva roky a v klubu nastavil určité věci. Má jiné uvažování než my všichni. My jsme neřízené střel, on má největší míru odpovědnosti. Kdyby tu nebyl, bylo by to složité,“ doplnil ho v rozhovoru pro O2TV trenér Jindřich Trpišovský.

Ta šlamastyka se ale údajně dala do pohybu znovu. Jan Nezmar má dál zvažovat svoje pokračování ve Slavii s tím, že na klubu několik dní nebyl.

„Nechal bych to bez komentáře, je to věc Honzy. Ve čtvrtek ráno jsem si s ním telefonoval, protože jsme probírali nějaké věci. Dneska už tu bude. Ale jinak bych to nechal bez komentáře,“ reagoval na přímý dotaz Jindřich Trpišovský.

Během dne se pak objevily spekulace, že Nezmar absentuje ve své kanceláři proto, že ho skolila chřipka. Trpišovský ale na podobný problém ani náznakem neupozornil, byť mohl.

Nezmara měli dokonce přímo u něj doma přemlouvat k setrvání ve Slavii členové realizačního týmu, tedy mimo jiné Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký a trenér brankářů Štěpán Kolář.

„My tam jezdíme často. Já byl u něj na Vánoce s klukem taky. Takže naše návštěvy u něj doma nejsou neobvyklé, známe se dlouho. Když jedu do Liberce, stavím se u něj. Je to běžná praxe,“ vyjádřil se k této návštěvě hlavní kouč červenobílých.

Sport oslovil s žádostí o vyjádření i samotného Nezmara, dotaz ovšem zůstal bez odezvy.

„Představenstvo SK Slavia Praha na základě společného návrhu viceprezidentů Tomáše Syrovátky a Jana Nezmara přijalo od 1. 3. 2020 nový Organizační řád klubu. Jan Nezmar je viceprezident pro sport a na tuto pozici má uzavřenou platnou pracovní smlouvu,“ napsal mimo jiné na Twitter předseda představenstva „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík.

Je to stanovisko, které Tvrdík představoval už na tiskové konferenci před začátkem jarní části sezony.

„Nezmar bude na tréninku, na derby, pracuje. Ted jsem s ním shodou náhod domluvil. Když bude chtít dát výpoveď, jeho právo a řekne to,“ pokračoval šéf Slavie.

Přesto se v zákulisí spekuluje, že Nezmarovou optikou stále není v klubu vše nastaveno ke spokojenosti 42letého funkcionáře.

Proto prý stále visí nad vztahem Nezmar-Slavia otazník.